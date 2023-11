BERLIN (dpa-AFX) - In der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen die Topclubs der Fußball-Bundesliga am Mittwoch vor lösbaren Aufgaben. Tabellenführer Bayer Leverkusen (in Sandhausen, 18.00 Uhr/Sky) sowie Verfolger FC Bayern (in Saarbrücken, 20.45 Uhr/ARD und Sky) treten auswärts bei Drittligisten an. Eine höhere Hürde muss das Team von Borussia Dortmund nehmen, das den Ligarivalen TSG Hoffenheim empfängt (18.00 Uhr/Sky). Heimrecht genießt auch Vorjahres-Halbfinalist SC Freiburg gegen Zweitligist SC Paderborn (18.00 Uhr/Sky).

Bundesliga-Schlusslicht Mainz 05 ist bei Zweitligist Hertha BSC nur leicht favorisiert (20.45 Uhr/Sky), Eintracht Frankfurt reist zum drittklassigen Bremen-Bezwinger Viktoria Köln (20.45 Uhr/Sky). Ligainterne Duelle finden zwischen den Zweitligisten Kiel und Magdeburg (18.00 Uhr/Sky) sowie Nürnberg und Rostock statt (20.45 Uhr/Sky)./dj/DP/he