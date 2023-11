DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Der Chef der griechischen Zentralbank, Yannis Stournaras, warnt vor den möglichen kurz- und mittelfristigen Folgen des Krieges im Nahen Osten. Sollten ölproduzierende Länder in den Konflikt verwickelt werden, könnte dies "große Auswirkungen auf die Energiemärkte haben", sagte Stournaras im Interview. Kurzfristig sei in diesem Szenario eine höhere Inflation denkbar, mittelfristig bestehe "die Gefahr einer Stagnation". "Das ist eine wirklich gefährliche Situation", sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch die Turbulenzen auf dem Bondmarkt beunruhigen den Notenbanker. Die EZB sei "besorgt" über den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen auch der Euro-Zone. (Handelsblatt)

GKV - Gesetzlich Krankenversicherte und ihre Arbeitgeber müssen sich auf weiter steigende Belastungen einstellen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat für das kommende Jahr den durchschnittlichen Zusatzbeitrag um 0,1 Prozentpunkte auf nun 1,7 Prozent erhöht. Die entsprechende Verordnung liegt dem Handelsblatt vor. Die Beiträge steigen damit auf ein Rekordhoch. Die festgelegten 1,7 Prozent sind allerdings nur eine kalkulatorische Plangröße. Den tatsächlichen Zusatzbeitrag legt jede der 96 gesetzlichen Krankenkassen selbst fest. (Handelsblatt)

EINZELHANDEL - Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet mit einem beschleunigten Ladensterben. "Ein Drittel der Mittelständler will sein Geschäft lieber morgen als übermorgen aufgeben, weil die Rahmenendigungen zu schlecht sind und aus ihrer Sicht auch absehbar schlecht bleiben werden", sagte HDE-Präsident Alexander von Preen im Interview. "Vor allem kleine und mittelständische Händler sprechen davon, dass sie Bürokratieanforderungen kaum noch erfüllen können, dass nichts mehr verdient werden kann und es im Tagesgeschäft eher ums Geld tauschen geht als um Unternehmertum." (Welt)

RENTEN - Die 21 Millionen Rentner können sich im kommenden Jahr auf eine mittelgroße Rentenerhöhung freuen. Demnach sollen die Bezüge der Ruheständler in West und Ost zum 1. Juli 2024 um 3,5 Prozent steigen. Bild beruft sich auf den noch unveröffentlichten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung. Auch in den kommenden Jahren geht es demnach stetig bergauf. Bis 2037 sollen die Bezüge um insgesamt 43 Prozent klettern. Das entspricht einem durchschnittlichen Plus von 2,6 Prozent im Jahr. Zugleich soll der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent bis 2027 stabil bleiben. (Bild)

GRUNDERWERBSTEUER - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plädiert für eine Senkung der Grunderwerbsteuer. "Es könnte für die Länderfinanzminister ein gutes Geschäft sein, bei der Grunderwerbsteuer zu reduzieren, um insgesamt die Baukonjunktur anzuschieben und dadurch unterm Strich wieder höhere Steuereinnahmen zu generieren", sagte Lindner. Das könnten die Länder kritisch sehen. Die Grunderwerbsteuer ist die einzige direkte Einnahmequelle der 16 Bundesländer. Ein entsprechender Gesetzentwurf zur Grunderwerbsteuer liege vor, so Lindner. Außerdem will der FDP-Politiker Eigenheimbesitzer entlasten. "Meine Idee ist, den Ländern die Freiheit zu geben, für die selbstgenutzte Immobilie auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten. (Kölner Stadt-Anzeiger)

GASSPEICHER - Die Erdgasspeicher der EU sind fast voll, weshalb die Energieunternehmen der EU überschüssige Reserven in der Ukraine parken, um die Nachfragespitzen in den Wintermonaten abzudecken. Nach Angaben von Gas Infrastructure Europe sind die Speicherkammern in der EU inzwischen zu fast 99 Prozent gefüllt, womit das Brüsseler Ziel einer 90-prozentigen Auslastung der Speicherkapazitäten bis November übertroffen wurde. Dies zeigt, dass die Region in diesem Jahr bisher weit mehr Gas gespeichert hat, als einige nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine erwartet hatten, da weiterhin Flüssiggas importiert wurde und die Nachfrage zurückging. (Financial Times)

KOHLE - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt den Kohleausstieg öffentlich in Frage. "Solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden", sagte Linder. Für das Klima bringe dieses Datum ohnehin nichts, da die in Deutschland eingesparten CO2-Emissionen aufgrund der europäischen Regeln zum Beispiel in Polen zusätzlich anfallen dürften. (Kölner Stadt-Anzeiger)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 01:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.