DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. November (45. KW)

(Technische Wiederholung) === M O N T A G, 6. November 2023 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H 07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Auftragseingang September *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Earnings-Call) 22:10 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q - Märkte/Börsenfeiertag Österreich D I E N S T A G, 7. November 2023 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H *** 09:00 CH/Währungsreserven August *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen *** 13:00 DE/Deutsche Börse AG, Investorentag 13:00 NL/KPN NV, Kapitalmarkttag *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Handelsbilanz September 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede und Gespräch mit 1.000 Betriebsräten beim 20. Deutschen Betriebsrätetag, Bonn *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate 23:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q M I T T W O C H, 8. November 2023 *** 06:30 NL/Airbus SE, Ergebnis 9 Monate 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis und Strategie-Update 3Q (14:00 BI-PK; 11:30 Kapitalmarkt-Update; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 9 Monate (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:15 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate (07:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Walt Disney Co, Jahresergebnis *** - DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2023/2024, Berlin D O N N E R S T A G, 9. November 2023 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q *** 03:00 CN/Erzeugerpreise Oktober *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q 07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 3Q 07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H *** 08:00 IR/Flutter Entertainment plc , Trading Update 3Q 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate Analystenkonferenz 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 3Q 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz) 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) F R E I T A G, 10. November 2023 *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 LU/Stabilus SA, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (08:30 Earnings-Call) 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BIP September *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 08:00 GB/Handelsbilanz September 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q 11:55 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November - EU/Ratingüberprüfung für Andorra (S&P); Island (S&P); Italien (Fitch); Kroatien (Moody's); Litauen (Moody's); Polen (Fitch); ===

