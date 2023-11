NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 615 auf 550 Pence gesenkt. Nach dem bereits schwachen zweiten Quartal habe der Ölkonzern im dritten Quartal die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bevorzuge in der Branche weiterhin Shell, Totalenergies und Eni./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 00:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 00:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591