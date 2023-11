BHP will Anteil an Brixton Metals halten und zeichnet Kapitalerhöhung

Anzeige / Werbung Brixton Metals will die Erkundung des riesigen Thorn-Projekts vorantreiben. Das kostet Geld. Brixton Metals (TSX.V: BBB, FSE: 8BX1, WKN: A114WV) wird im Rahmen einer Privatplatzierung neue Aktien ausgeben und hofft, einen Bruttoerlös von zehn Millionen Kanadische Dollar (CAD) zu erzielen. Der Rohstoffgigant BHP, der über seine kanadische Tochter BHP Investments Canada Inc. an Brixtion Metals beteiligt ist, möchte seinen Anteil von 19,9 Prozent halten und wird daher ebenfalls knapp 20 Prozent der neuen Aktien zeichnen. Thorn Projekt; Quelle: Brixton Metals Für Brixton Metals ist dies ein deutlicher Vertrauensbeweis. Er zeigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, über attraktive Projekte verfügt und eine Strategie zu ihrer Entwicklung verfolgt, die auch von einer Branchengröße wie BHP voll und ganz unterstützt wird. Ausgegeben werden die neuen Aktien zu einem Preis von 0,15 CAD. Bei einem Teil der Privatplatzierung handelt es sich um sogenannte nationale Flow-Through-Einheiten. Für sie erhält Brixton Metals eine etwas höhere Vergütung von 0,17 CAD je Aktie. Im Rahmen einer Wohltätigkeitsvereinbarung werden zudem Charity-Flow-Through-Einheiten ausgegeben. Ihr Preis liegt bei 0,24 CAD je Einheit und bringt Brixton Metals die höchsten Einnahmen je Aktie. Wie in Kanada üblich, besteht jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer weiteren Stammaktie. Ausüben können die Aktionäre dies Optionen innerhalb von zwei Jahren zu einem Preis von 0,23 CAD je neue Stammaktie. Die NFT-Einheiten und jede Charity-FT-Einheit bestehen ebenfalls aus einer Brixton-Metals-Stammaktie, die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes ausgegeben wird, sowie aus einem halben Warrant. Auch für diese Warrents liegt der Ausübungspreis bei 0,23 CAD. BHP versteht sein Investment in Brixton Metals als eine langfristige Beteiligung Halten müssen die neuen Aktionäre ihre Aktien mindestens vier Monate lang. Es ist allerdings davon auszugehen, das BHP Investments Canada als der größte Aktionär des Unternehmens seine Anteile dauerhaft halten wird, denn die hundertprozentige Tochtergesellschaft der BHP Group Limited hat bereits angekündigt, dass die Muttergesellschaft ihren Anteil von 19,9 Prozent an Brixton Metals behalten möchte. Damit wird deutlich, das BHP nicht gewillt ist, sich verwässern zu lassen. Vielmehr soll der bereits erreichte Anteil auf jeden Fall gehalten und nicht verwässert werden, was andeutet, dass BHP sein Investment in Brixton Metals als ein langfristiges Engagement versteht. Über diesen Vertrauensbeweis einer absoluten Branchengröße dürfen sich auch die übrigen Aktionäre freuen. Verwendet werden die Einnahmen für allgemeine Unternehmenszwecke und die Explorationsaktivitäten. Aktuell rechnet Brixton Metals damit, dass die Privatplatzierung, die noch von der Börse in Toronto bestätigt werden muss, bis zum 15. November 2023 abgeschlossen sein wird. Der Goldinvest-Newsletter: Immer die neuesten Rohstoffnews ins Postfach!

Oder folgen Sie uns auf LinkedIn Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XC0009655157,XD0002058432,CA11120Q3026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )