AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FORTGESETZTE STABILISIERUNG - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst etwas weiter zulegen. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 14 840 Punkte. Damit setzt sich der Dax etwas weiter ab von seinem jüngsten Tief seit März bei 14 630 Punkten. Die Wall Street hatte ihre Erholung am Vorabend fortgesetzt und auch die meisten asiatischen Börsen tendierten am Mittwochmorgen zumindest leicht positiv. Erneut enttäuschende Wirtschaftssignale aus China belasteten nicht wie am Vortag. Die vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Industriestimmung rutschte im Oktober wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Dax hat den Oktober mit einem Minus von rund 3,8 Prozent beendet.

USA: - WEITER ERHOLT - Die US-Börsen haben am Ende eines düsteren Börsenmonats ihre Oktober-Verluste nochmals etwas reduziert. Die Indizes knüpften am Dienstag an ihre deutliche Erholung zum Wochenauftakt an. Vor der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger aber tendenziell wieder etwas mehr zurück, hieß es am Markt. Keine eindeutigen Impulse kamen von der laufenden Berichtssaison. Der schwächer gestartete Dow Jones Industrial legte am Dienstag letztlich um 0,38 Prozent auf 33 052,87 Punkte zu. Sein Monatsminus im Oktober reduzierte er damit auf 1,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 gewann am Dienstag 0,65 Prozent auf 4193,80 Punkte, während der überwiegend mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 um 0,52 Prozent auf 14 409,78 Zähler stieg. Er hat im Oktober um 2,1 Prozent nachgegeben.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Hoffnung auf ein großes Konjunkturpaket der japanischen Regierung hat die Börse des Landes am Mittwoch angetrieben. Laut Informationen der Wirtschaftszeitung "Nikkei" sind für die Maßnahmen rund 13 Billionen Yen (rund 81 Mrd Euro) vorgesehen. In Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsende um fast zweieinhalb Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank im späten Handel hingegen um 0,1 Prozent, während der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, um 0,1 Prozent zulegte. Abermals triste Konjunktursignale bremsten damit allenfalls. So war die vom Wirtschaftsmagazin Caixin ermittelte Industriestimmung im Oktober unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gerutscht. Auch mit Blick auf China hoffen Investoren auf mehr staatliche Unterstützung für die Wirtschaft.



DAX 14810,34 0,64%

XDAX 14849,28 0,69%

EuroSTOXX 50 4061,12 0,81%

Stoxx50 3811,86 0,23%



DJIA 33052,87 0,38%

S&P 500 4193,80 0,65%

NASDAQ 100 14409,78 0,52%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,62 +0,09%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0567 -0,07%

USD/Yen 151,31 -0,26%

Euro/Yen 159,91 -0,29%

°



ROHÖL:





Brent 85,17 +0,14 USD

WTI 81,05 +0,03 USD

°



