DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich konstant halten und damit die nach der Zinserhöhung im Juli begonnene Pause fortsetzen. Die Zentralbanker signalisierten, dass sie für einige Zeit an der Seitenlinie bleiben wollten, hielten sich aber weiterhin die Möglichkeit einer Zinserhöhung im Dezember offen, sagte Josh Shapiro, Chefökonom bei MFR Inc. "Sie werden nichts tun. Ich denke, dass sie hoffen, dass sie fertig sind, aber ich glaube nicht, dass sie bereit sind, sich darauf festzulegen", sagte Shapiro. Der Leitzins liegt aktuell bei 5,25 bis 5,50 Prozent. Stephen Stanley, Chefvolkswirt bei Santander, stimmt zu, dass die Fed die Geldpolitik beibehalten werde: "Das Federal Open Market Committee hat eindeutig beschlossen, noch sechs Wochen abzuwarten und hoffentlich Zeit zu gewinnen, damit sich einige der Unsicherheiten, die die Aussichten belasten, auflösen." Händler an den Derivatemärkten stimmen dem zu. Die Chancen auf eine Zinserhöhung in dieser Woche haben sich verflüchtigt. Die Märkte preisen konstante Zinsen zu 98 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

13:00 Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

22:00 Qualcomm Inc, Jahresergebnis

22:00 Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

22:05 Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:15 Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +130.000 Stellen zuvor: + 89.000 Stellen 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,0 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 49,8 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,2 Punkte zuvor: 49,0 Punkte 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.205,50 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.470,25 -0,1% Nikkei-225 31.601,65 +2,4% Hang-Seng-Index 17.122,64 +0,1% Kospi 2.301,56 +1,0% Shanghai-Composite 3.027,55 +0,3% S&P/ASX 200 6.838,30 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen überwiegen am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und China. Stützend wirken gute Vorgaben der US-Börsen, während der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch die Anleger vorsichtig agieren lässt. Angeführt werden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der erneut davon profitiert, dass die Bank of Japan am Dienstag ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs im Großen und Ganzen bekräftigt hat. Aktien von Murata Manufacturing springen um 9,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose erhöht hat. Die chinesischen Börsen werden dagegen vom Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) gebremst, der ebenso wie der offizielle Einkaufsmanagerindex am Dienstag die Schwäche der heimischen Wirtschaft belegt. Allerdings nähren die enttäuschenden Konjunkturdaten auch die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli, was die Aktienkurse etwas unterstützt. Unter den Einzelwerten verteuern sich Kweichow Moutai in Schanghai um 6,5 Prozent. Der Branntweinhersteller hat Preiserhöhungen von durchschnittlich 20 Prozent angekündigt. Überzeugende Oktober-Daten zu den südkoreanischen Exporten verhelfen dem Kospi in Seoul zu einem Plus. Der australische Aktienmarkt schloss derweil fester, gestützt von Eisenerzaktien. BHP, Rio Tinto und Fortescue verbuchten Kursgewinne von 1,6 bis 2,5 Prozent. BHP zeigten sich dabei unbeeindruckt davon, dass der CEO des Konzerns auf der Hauptversammlung von unverändert andauernder Unsicherheit bezüglich der chinesischen Wirtschaft gesprochen hatte. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe.

US-NACHBÖRSE

Advanced Micro Devices (AMD) haben am Dienstag im nachbörslichen Handel etwas nachgegeben, nachdem der Chiphersteller zwar überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, aber einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte. Ermutigende Aussagen zum KI-Geschäft milderten letztlich den Abgabedruck auf die Aktie. Die Titel verloren 0,6 Prozent.

Für Paycom Software ging es um 32 Prozent abwärts, nachdem der Anbieter von Software für Gehaltsabrechnungen und Personalverwaltung eine pessimistische Wachstumsprognose deutlich unter den Erwartungen des Markts gegeben hatte. Paycom begründete dies mit "strategischen Umsatzentscheidungen".

Match Group verbilligten sich um 8 Prozent. Auch hier war ein enttäuschender Ausblick ursächlich für den Kursrückgang.

Wework, ein Anbieter sogenannter Co-Working-Spaces, bereitet einem Bericht zufolge einen Insolvenzantrag vor. Die Aktie sackte um rund 43 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.052,87 +0,4% 123,91 -0,3% S&P-500 4.193,80 +0,6% 26,98 +9,2% Nasdaq-Comp. 12.851,24 +0,5% 61,76 +22,8% Nasdaq-100 14.409,78 +0,5% 74,28 +31,7% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 894 Mio Gewinner 2.069 1.999 Verlierer 834 882 Unverändert 73 107

Etwas fester - Allerdings verwiesen Teilnehmer auf Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Von der Fed wird erwartet, dass sie die Leitzinsen in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Für etwas Rückenwind sorgten zwischenzeitlich leicht nachgebende US-Renditen. Diese holten ihre Abgaben im Verlauf aber wieder auf. Deutliche Verluste verzeichneten Caterpillar und Amgen, die 6,7 bzw. 2,8 Prozent verloren. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat dank höherer Preise und Volumina mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Jedoch enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal. Der Biotech-Konzern Amgen hat im dritten Quartal bei einem höheren Umsatz weniger verdient. Zudem stellte der Konzern die Entwicklung eines experimentellen Prostata-Krebsmedikaments ein. Pfizer hat für das dritte Quartal einen unerwartet hohen Verlust gemeldet und auch beim Umsatz enttäuscht. Der Kurs schloss nach Verlusten im Verlauf wenig verändert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,06 0 5,06 63,8 5 Jahre 4,82 -0,4 4,82 82,0 7 Jahre 4,90 +0,8 4,90 93,4 10 Jahre 4,90 +0,3 4,89 101,7 30 Jahre 5,07 +1,6 5,05 109,6

Die Renditen am US-Anleihemarkt holten ihre zwischenzeitlichen Abgaben wieder auf. Die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen begründeten Händler mit Umschichtungen aus japanischen Anleihen. Die Bank of Japan (BoJ) hatte an ihrem kurzfristigen Zinsziel von minus 0,1 Prozent festgehalten und keine Abkehr ihrer ultalockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt. Gestützt wurden die Notierungen der US-Staatsanleihen auch von der geringer als geplant ausgefallenen Neuverschuldung in den USA. Auch schwache Daten aus China stützten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0572 -0,1% 1,0580 1,0606 -1,2% EUR/JPY 159,93 -0,1% 160,13 159,33 +14,0% EUR/GBP 0,8707 +0,0% 0,8706 0,8735 -1,6% GBP/USD 1,2142 -0,1% 1,2152 1,2143 +0,4% USD/JPY 151,28 -0,1% 151,36 150,23 +15,4% USD/KRW 1.357,92 +0,3% 1.353,69 1.351,31 +7,6% USD/CNY 7,1834 -0,0% 7,1842 7,2428 +4,1% USD/CNH 7,3374 -0,0% 7,3408 7,3328 +5,9% USD/HKD 7,8239 +0,0% 7,8238 7,8236 +0,2% AUD/USD 0,6335 -0,1% 0,6340 0,6357 -7,0% NZD/USD 0,5812 +0,0% 0,5810 0,5839 -8,5% Bitcoin BTC/USD 34.407,33 -0,5% 34.589,90 34.295,53 +107,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

November 01, 2023 02:39 ET (06:39 GMT)

