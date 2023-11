Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4933/ erstebank.ai ist die erste künstliche Intelligenz, die bei mir im Studio zu Gast war (oder so ähnlich). Hintergrund: Die Erste Bank brachte vor kurzem eine Presseaussendung zum Launch einer Finanz-KI zur spielerischen und leicht verständlichen Vermittlung von Finanzwissen. Zum Einsatz komme ein textbasierter Chatbot, der natürliche Sprache nutzt. Als Basis würden 200 Jahre Finanzwissen der Erste Bank, die mit KI-Technologie von OpenAI und ChatGPT zugänglich gemacht werden, dienen, so die Erste. Obwohl ich gerade eine enge Deadline hatte, habe ich mich quasi selbst rausgeschossen und spontan mit erstebank.ai gechattet. Es folgte eine offizielle Anfrage an die Erste Bank: Kann ich bitte mit der AI einen ...

