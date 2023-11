Maw verfügt über jahrzehntelange globale Erfahrung in der Leitung des Finanzwesens großer börsennotierter Unternehmen sowie wachstumsstarker Private-Equity- und Venture-Backed-Portfolio-Firmen

Der führende Anbieter im Bereich Supply Chain Visibility, FourKites, gab heute die Ernennung von Bill Maw zum neuen Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt. Maw verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in der erfolgreichen Führung von Wachstumsunternehmen durch Finanzierungsrunden, Fusionen und Übernahmen sowie in der Vorbereitung von Börsengängen und hat Finanzteams aufgebaut, die Unternehmen auf der ganzen Welt unterstützen. Er kommt zu FourKites in einer Zeit enormer Chancen und Wachstumschancen für das Unternehmen und die gesamte Supply-Chain-Branche, da der Echtzeit-Visibility-Pionier den Übergang zu zunehmend automatisierten, vernetzten und kollaborativen globalen Lieferketten anführt, die durch Echtzeit-Ausführungssysteme ermöglicht werden.

"Ich freue mich, eine so erfahrene Führungskraft aus dem Finanzbereich bei FourKites willkommen zu heißen, und das zu einer Zeit, in der wir unsere Präsenz weltweit ausbauen, um weiter zu wachsen und eine führende Position in unserer Kategorie einzunehmen", sagte der Gründer und CEO von FourKites, Mathew Elenjickal. "Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Finanzstrategie, Planung, Ausführung, Risikomanagement, Betrieb, Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen und vielem mehr ist Bill der erfahrene Finanzveteran, den FourKites in dieser nächsten Phase des globalen Wachstums und der Innovation braucht."

Bevor er zu FourKites kam, war Bill in leitenden Finanzpositionen bei GE, PwC, Recharge Payments, Covius Holdings und Liquidnet tätig. Seine Leidenschaft gilt dem Unternehmertum und der Gründung von Unternehmen, und er hat in mehr als 15 Unternehmen in der Startphase investiert.

"Ich freue mich sehr, meine Tätigkeit als CFO bei FourKites anzutreten, insbesondere zu einem so spannenden Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens", erklärte Maw. "FourKites weist nicht nur eine hervorragende Erfolgsbilanz in Bezug auf Innovation und Kundenerfolg auf, sondern sieht auch nichts als selbstverständlich an, wenn es um die nächste Stufe des Wachstums und der Reife des Unternehmens geht. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten in dieses Projekt einzubringen und Teil eines so dynamischen, kooperativen und kundenorientierten Teams zu sein."

Die Ernennung von Maw folgt auf mehrere weitere hochkarätige Neueinstellungen bei FourKites, darunter ein neuer President, ein neuer CTO, ein SVP of Corporate Growth und mehrere Go-to-Market-Führungskräfte, die für eine beschleunigte Expansion des Unternehmens sorgen sollen. Das Unternehmen kündigte außerdem einen neuen APAC-Hauptsitz in Chennais DLF Cybercity an, der mit dem neuen globalen Hauptsitz von FourKites in Chicago und dem europäischen Hauptsitz von FourKites in Amsterdam zusammenarbeiten wird.

Darüber hinaus stößt Maw in einer Zeit erheblicher Wachstumsdynamik zu FourKites. Im letzten Jahr konnte FourKites einen Anstieg der Kundenzahl um 28 %, des Netzes von Transportunternehmen um 37 und des Versandvolumens um 27 in mehr als 200 Ländern und Gebieten verzeichnen.

FourKites, die weltweit führende Supply-Chain-Visibility-Plattform, bietet Führungskräften einen umfassenden Einblick in Transport, Hof, Lager, Filialen und mehr. FourKites verfolgt täglich über 3 Millionen Sendungen im Straßen-, Schienen-, See-, Luft- und Paketverkehr sowie auf der letzten Meile und deckt mehr als 200 Länder und Territorien ab. Durch die Kombination von Echtzeitdaten und leistungsstarkem maschinellem Lernen unterstützt FourKites Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferkette. Über 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10 Konsumgüterhersteller und 18 der Top-20 Lebensmittel- und Getränkehersteller vertrauen auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten aufzubauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.fourkites.com/.

