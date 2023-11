In Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen ist heute Feiertag (Allerheiligen). So halten sich die Umsätze am Aktienmarkt wohl in Grenzen. Zumal sich die Anleger auch wegen des US-Zinsentscheids in den USA zurückhalten. Immerhin starten die meisten Aktien mit kleinen Gewinnen in den Mittwoch. Der DAX nähert sich im frühen Handel der 14.900-Punkte-Marke. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start lässt der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 14 886 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...