Berlin (ots) -Ausgewiesene Politik- und Digitalexpertin übernimmt Leitung des KI-Projektlabors. Regulierung für sichere und vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz steht bevor. Know-how für die Umsetzung in der Praxis erforderlich. Entwicklung von neuen Standards und Prüfszenarien.Franziska Weindauer übernimmt zum 1. November 2023 die Geschäftsführung der "TÜV AI Lab GmbH". "Wir freuen uns, dass wir mit Franziska Weindauer eine ausgewiesene Politik- und Digitalexpertin für das TÜV AI Lab gewinnen konnten", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Derzeit werden weltweit die regulatorischen Grundlagen für sichere und vertrauenswürdige Künstlicher Intelligenz geschaffen. Die Umsetzung dieser Vorgaben in der Praxis wird das AI Lab begleiten und die TÜV-Unternehmen bei der Entwicklung innovativer KI-Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen unterstützen." Dazu zählen KI-Systeme mit einem hohen Risiko, zum Beispiel in Fahrzeugen, in der Medizin oder in der Robotik. Aber auch, wenn die Gefahr droht, dass KI-Algorithmen Menschen benachteiligen oder in ihren Grundrechten einschränken, ist eine Regulierung notwendig. Im TÜV AI Lab werden KI-Expert:innen konkrete Prüfszenarien entwickeln, an der Schaffung neuer Normen und Standards mitwirken und an sektorspezifischen UseCases arbeiten. "Die Bevölkerung erwartet, dass sie Produkte und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz sicher nutzen kann", sagt Weindauer. "Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet. Wir wollen das KI-Ökosystem bereit machen für die regulatorischen und gesellschaftlichen Anforderungen. Und wir wollen dafür sorgen, dass sichere und nachhaltige KI ein europäisches Alleinstellungsmerkmal wird." Dafür seien unabhängige Prüfungen von KI-Anwendungen notwendig. Ziel des AI Labs sei es, die TÜV-Unternehmen zu den führenden Prüforganisationen für Künstliche Intelligenz zu machen.Franziska Weindauer arbeitete zuvor als politische Beraterin für Themen der Digital- und Datenpolitik im Bundeskanzleramt und leitete das Politik-Team beim Digitalverband Bitkom in Berlin. Weindauer hat einen Background in European Studies und sammelte internationale Erfahrungen in Brüssel, wo sie unter anderem für einen Europaabgeordneten im EU-Parlament tätig war. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Dietmar Schlößer an, der die Weiterentwicklung des Entwicklungslabors maßgeblich vorangetrieben hat.Das TÜV AI Lab wurde im Jahr 2021 zunächst unter dem Dach des TÜV-Verbands gegründet und wird jetzt als eigenständiges Joint Venture der TÜV-Unternehmen TÜV NORD, TÜV Rheinland und TÜV SÜD fortgeführt. Seit seinem Start hat das AI Lab bereits an einer Vielzahl von Initiativen und Aktivitäten auf europäischer und nationaler Ebene mitgewirkt, darunter an Forschungsprojekten wie TEF Health oder als Projektpartner bei der Entwicklung fahrerloser Regionalzüge. Das AI Lab ist auch an der vierten "TÜV AI Conference" und am "AI Forum" beteiligt, die am 9. bzw. 10. November 2023 stattfinden. Das AI Forum wird vom TÜV-Verband gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut durchgeführt.