Unterföhring (ots) -- Einzigartige Live-Sportübertragung von Sky Deutschland speziell für Kinder- Kids Reporter Ben (11) und Moritz (12) kommentieren gemeinsam mit Frank ("Buschi") Buschmann, unterstützt von Imke Salander, moderiert von Nick Lösch- Eigener Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 ab 17.45 Uhr neben der klassischen Topspiel-Übertragung (Sky Sport Bundesliga 1 bzw. Sky Sport Bundesliga UHD)- Pre-Match Show ab 17.45 Uhr erstmalig auch frei für alle auf TikTok, zudem über skysport.de, die Sky Sport App & den Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE)- "Reaction Show" auf TikTok mit Janni und Bencz von Kickbase während des SpielsUnterföhring, 1. November 2023 - Noch drei Tage bis zum Bundesliga-Hit und Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Es ist gleichzeitig bereits die fünfte Ausgabe einer Sky Next Generation Produktion, die einzigartige Live-Sportübertragung speziell für Kinder. Das Spiel in Dortmund wird der Kult-Kommentator Frank ("Buschi") Buschmann gemeinsam mit den Kids Reportern Ben (11) und Moritz (12) begleiten. Fitness-Influencerin Imke Salander wird am Rande des Topspiels wieder besondere Geschichten rund um den Fußball aus dem SIGNAL IDUNA PARK präsentieren. Erstmalig moderiert der Content-Creator Nick Lösch die gesamte Übertragung.Moderator Nick Lösch begrüßt die Zuschauenden an den Bildschirmen. Im 45-minütigen Vorbericht liefern die Kids unter anderem spannende Einblicke in die Abläufe der Fernsehproduktion vor Ort und begleiten die Vorbereitung der Teams. Sie führen Interviews mit Fans und Spielern, beispielweise bei der Busankunft. Freche grafische Elemente in "Comic Style" sorgen für den passenden Rahmen.Los geht's am Samstag um 17.45 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3, zudem ist die Pre-Match Show erstmalig frei für alle auf TikTok zu sehen und wie gewohnt über skysport.de, die Sky Sport App und den Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE).Auf TikTok erwartet die Nutzer im Anschluss an die Pre-Match Show ab 18:30 Uhr die Reaction Show mit Janni und Bencz von Kickbase, die immer wieder Einblicke in die Sky Next Generation Übertragung während des Spiels liefern und den Klassiker von allen Seiten mit ausgewählten Gästen und vielen bunten Themen besprechen. Hier hat die Community auch die Möglichkeit, mit ihren Kommentaren direktes Feedback zu geben.