Frankfurt (ots) -Rosenberg Strategic Communications baut sein erfolgreiches Geschäft in der strategischen Kommunikationsberatung weiter aus. Der Kommunikationsexperte Dominic Stenzel steigt zum 1. November als Associate Director in das partnergeführte Unternehmen ein. In seiner neu geschaffenen Position wird er das deutlich wachsende Team rund um die beiden Gründer Dirk T. Schmitt (https://www.linkedin.com/in/ACoAAAinnq4Bs6khLsbEt4qNeMQ0Zp4Wq6HRGcM) und Philipp T. Meyer (https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAZA7UBB86JMVoqPIAa8K7td7tcI06KSx8) verstärken.Dominic Stenzel bringt mehr als 20 Jahre Kommunikations- und Führungserfahrung in der Konsumgüterindustrie und der Bundeswehr mit. In verschiedensten Rollen verantwortete er das gesamte Spektrum der internen und externen Unternehmenskommunikation und vertrat die Unternehmen darüber hinaus als Pressesprecher. Dominic beriet Führungskräfte und ihre Organisationen vor allen Dingen in den Bereichen Positionierung sowie Krisen- und Sondersituationen. Zuletzt führte er das Kommunikationsteam der DACH-Region des weltweit agierenden Reifenherstellers Goodyear als Pressesprecher. Dominic studierte Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt Public Relations und integrierte Kommunikation an der Donau-Universität Krems.Dirk T. Schmitt, Geschäftsführender Gesellschafter: "Wir bei Rosenberg haben allen Grund zum Optimismus. Mit unserem wachsenden Team kommen wir dem zunehmenden Bedarf von Unternehmen an strategischer Kommunikationsberatung nach. Dominic verstärkt unsere Leistungsfähigkeit und Perspektivenvielfalt. Beides wird sich für unsere Kunden auszahlen."Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG bietet Unternehmen maßgeschneiderte Unterstützung bei der Kommunikation in geschäftskritischen Sondersituationen (Issues Management & Krisenkommunikation, M&A-Transaktionen, Kapitalmarktkommunikation, Restrukturierung & Change & Transformation sowie Marketing-Kommunikation). Zu den Kunden gehören mittlere und große deutsche und internationale Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, unter anderem Pharma, Technologie und Immobilien.Pressekontakt:Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KGThomas Reinhold+49 160 9251 78 00T.Reinhold@Rosenbergsc.comOriginal-Content von: Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161535/5638883