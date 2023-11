In Großbritannien versammeln sich zahlreiche Größen aus der Techbranche. Gemeinsam wollen sie über die Gefahren von künstlicher Intelligenz beraten. Aus Deutschland nehmen unter anderem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Digitalminister Volker Wissing teil. Elon Musk schaltet sich per X zu. Die britische Regierung will bei einem zweitägigen internationalen Gipfel über die Risiken künstlicher Intelligenz (KI) beraten. Erwartet werden dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...