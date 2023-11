© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Mit einem Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve rechnet heute praktisch niemand am Markt. Trotzdem könnte es zu einer Erleichterungsrallye kommen.97,7 Prozent der Marktteilnehmer gehen laut CME FedWatch davon aus, dass Fed-Chef Powell die Zinssätze unberührt lässt. Die jüngsten Daten haben den Fed-Beamten Zeit verschafft, über ihren nächsten Schritt zu entscheiden. Die Inflation in den USA geht zwar zurück, ist aber immer noch zu hoch, und die Wirtschaft wächst trotz der höchsten Leitzinsen seit Anfang des Jahrhunderts in einem soliden Tempo. Fundstrat-Stratege Tom Lee war sich bereits zu Beginn der Woche sicher, dass der Aktienmarkt dank einer Reihe von Entwicklungen, die das …