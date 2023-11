Hamburg (ots) -- Pflanzliche Ernährung als hochrelevanter Megatrend- Neugier und Geschmack sind Treiber für pflanzliche Kaufentscheidungen- Green Cuisine auf Platz 3 der wichtigsten Marken für vegane und vegetarische FleischersatzproduktePflanzliche Ernährung kann so vielfältig sein. Doch damit Neues ausprobiert und die pflanzliche Produktwelt entdeckt werden kann, gilt es, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Eine pflanzenbetonte Ernährung ist schon längst kein kurzfristiger Trend mehr, sondern hat sich zu einer ernstzunehmenden Bewegung in der Gesellschaft entwickelt. Zum Weltvegantag am 1. November feiert iglo diese Bewegung und ruft dazu auf, die pflanzenbetonte Ernährung mit Spaß und Neugier zu entdecken.Pflanzliche Ernährung bleibt Mega-TrendSinkender Fleischkonsum, eine bewusstere Ernährung und ein stetig wachsendes Angebot an vegan-vegetarischen Alternativprodukten: Die pflanzenbetonte Ernährung ist zum Megatrend des Jahrzehnts angewachsen und bleibt weiterhin hochrelevant. Während 2015 noch jeder Dritte (34 Prozent) angab, täglich Fleisch zu essen, ist es aktuell nur noch jeder Fünfte (20 Prozent). Beinahe die Hälfte aller Befragten (46 Prozent) bestätigte sogar, den Fleischkonsum bewusst einzuschränken. Das geht aus dem aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor.[1]Laut einer aktuellen repräsentativen Verbraucherbefragung im Auftrag des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) bezeichnen sich 41 Prozent der Befragten als Flexitarier. Neun Prozent ernähren sich vegetarisch und drei Prozent vegan.[2] Über die Hälfte aller Deutschen beschäftigen sich demnach mit einer pflanzenbetonten Ernährung und sind offen für die Ernährungswende Richtung Planetary Health Diet. Dreimal täglich haben wir die Chance, mit dem was wir essen, Einfluss auf Klima, Tierwohl und unsere eigene Gesundheut zu nehmen. Diese Chance gilt es zu ergreifen.Neugier als Treiber für KaufentscheidungenNeugier wecken und Gewohnheiten aufbrechen: Laut aktuellem Ernährungsreport des BMEL ist der am häufigsten genannte Grund für die Wahl von vegetarischen oder veganen Produkten Neugier (73 Prozent). Dementsprechend gilt es, ebendiese Neugier zu wecken, um Menschen davon zu begeistern, eine pflanzenbetonte Ernährung auszuprobieren. Im nächsten Schritt muss dann der Geschmack überzeugen. 63 Prozent der Befragten gaben den Geschmack als Grund für den Kauf pflanzlicher Alternativprodukte an. 94 Prozent sehen den Geschmack sogar als wichtigsten Grund für den Essenseinkauf im Generellen. Aber auch Tierschutz (63 Prozent) oder Umwelt und Klima sind Gründe dafür, warum Menschen zu veganen oder vegetarischen Lebensmitteln greifen.[3]Green Cuisine ist DIE Anlaufstelle für pflanzliche Alternativen im TiefkühlbereichNeugier wecken und mit Spaß und Inspiration Lust auf eine pflanzliche Ernährung machen: Genau hier setzt iglo mit seiner Submarke Green Cuisine an. Statt mahnend mit erhobenem Zeigefinger, überzeugt Green Cuisine durch Freude am Essen und qualitativ hochwertigen sowie geschmacklich überzeugenden Produkten. Und das kommt an. Beim Ranking der wichtigsten Marken für vegane und vegetarische Fleischersatzprodukte in Deutschland nach Markenbekanntheit im Jahr 2023 landet Green Cuisine auf Rang 3 hinter den langjährig etablierten Marken Alnatura und Rügenwalder Mühle.[4] Im Tiefkühlbereich ist Green Cuisine damit Spitzenreiter für pflanzliche Alternativprodukte und treibt die Kategorie maßgeblich voran.[1] https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/124-ernaehrungsbericht.html[2] https://www.bvlh.net/presse/bvlh-foodnews/meldung/raus-aus-der-nische[3] https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/124-ernaehrungsbericht.html[4] https://ots.de/GSnGmmPressekontakt:iglo DeutschlandMaja SteinbergOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)173 6258911maja.steinberg@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/5638904