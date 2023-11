München (ots) -Wer gewinnt "The Voice Rap by CUPRA"? Erda, Caddy, CEO und Ezo müssen im Finale der Show morgen auf Joyn ein letztes Mal die Coaches Kool Savas und Dardan von ihren Qualitäten überzeugen. Jedes Talent rappt gemeinsam mit seinem Coach einen Song, für den es eine eigene Strophe geschrieben hat. Danach entscheiden die Coaches, mit wem sie ins Voting gehen. Das letzte Wort haben die Zuschauer:innen: Per Telefon, SMS oder in der Joyn-App stimmen sie bis 17. November ab, wer "The Voice Rap by CUPRA" gewinnt - und danach in die Liveshows von "The Voice of Germany" einzieht.Diese vier Talente performen im VoiceRap-Finale:Caddy Pack (34, Reilingen/Baden-Württemberg, American Classic Rap) rappt mit Kool Savas & NKSN "Nichts bleibt mehr"Dominic "CEO" Andrews Krämer (30, Röthlein/Bayern, Deutsch Rap) rappt mit Dardan "Gasolina"Leon "Ezo" Weick (26, Hagen/NRW, Deutsch Rap) rappt mit Kool Savas & NKSN "Aura"Erda Havolli (19, Bückeburg/Niedersachsen, Girly Rap) rappt mit Dardan "Kadale"Produziert wird "The Voice Rap by CUPRA" von Bildergarten Entertainment, Original Format by ITV Studios Netherlands. Als Partner des Formats konnte die Automobilmarke CUPRA gewonnen werden.Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5638908