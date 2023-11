Rüspel (ots) -Wenn das Leben eine Achterbahn ist, dann sind bei Fynn Kliemann die Kurven ein bisschen doller. Ein Jahr nach dem Shitstorm, als er eben mit ordentlich Schwung aus der Kurve flog, machte er sich zusammen mit seinem besten Freund Brian auf die Reise, um das zu finden, was nach dem Herzrasen kommt. Zurück zu sich selbst und dem Kern des Kliemannslands.- Nach über sieben Monaten YouTube-Pause melden sich Fynn und sein Kliemannsland mit Doku-Reihe zurück.- 4.000 Kilometer in einer umgebauten Oldtimer-Stretch-Limousine, das Ziel: der wundersamste Freizeitpark der Welt, "Ai Pioppi" in Italien.- In "Road to Bruno - Alles kann Spielplatz sein" geht es ums Zurückfinden zum Spaß, aber auch um Freundschaft und Heilung.- Brennende Bremsen & Roadtrip-Weisheiten in Kino-Qualität.Acht Meter ist sie lang, die umgebauten Oldtimer-Stretch-Limousine mit den zwei Dachzelten, mit der die beiden bekannten YouTube-Gesichter Fahrt aufnahmen. In zwei Wochen haben sie knapp 4.000 Kilometer zurückgelegt, um den besondersten Spielplatz der Welt zu entdecken und dabei die Magie des Spielens selbst zu ergründen. Bruno, Namensgeber der Doku und auch Ziel im Navi, ist ein 80-jähriger Mann, der inmitten eines Pappelwalds etwas Außergewöhnliches errichtet: Um den Café-Betrieb seiner Frau zu unterstützen, hat Bruno vor über 50 Jahren angefangen in Handarbeit riesen Karussells zu bauen. Heute glänzt "Ai Pioppi" mit über 40 Attraktionen und ist ein wahr gewordener Traum für kleine und große Kinder."Road to Bruno war auch eine Reise zu mir selbst. Auf mein Leben ist ein riesen Hammer gefallen. Ich habe meine Einzelteile aufgesammelt und bau damit jetzt ein unabhängiges und freies Kliemannsland." Fynn KliemannBegleitet von Rückblenden in die schwerste Zeit seines Lebens, geht es vor allem um Inspiration, um neuen Schwung: Auf dem Weg zu Bruno lernen Fynn und Brian von beeindruckenden Steinbrüchen, Festivalgeländen, italienischen Schrott- und Flugplätzen, was es braucht, Spielplätze für jedes Alter erschaffen. Wie erhalten wir uns das innere Kind? Warum reizt es uns so sehr, Lost Places zu erkunden? Warum braucht es manchmal nur Fantasie, um Spaß zu haben? Wie geht es mit dem Kliemannsland weiter? Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen sind feste Bestandteile der 6-teiligen Abenteuerdokumentation jetzt auf YouTube."Früher war Spielen so einfach! Ein Stock wurde zum Schwert, der alte Schuppen zur Ritterfestung. Als Erwachsene haben wir verlernt im Kleinen das Abenteuer zu erkennen." Fynn KliemannÜber Unterstützung des Themas im Rahmen einer redaktionellen Berücksichtigung würden wir uns sehr freuen. Für Rückfragen oder Interview-Anfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.DOKU-REIHE (https://youtube.com/playlist?list=PLxMWNceQbf-tqSGSbmrrbi2c_Bu15r_ho&si=etMl7yTG9dRGQroP)PRESSEMATERIAL (https://www.picdrop.com/kliemannsland/R2H72tzXqi)Kliemannsland - Eventlocation, Kreativbau & ErlebnishofDas Kliemannsland entwickelt Spezialbauten jeglicher Art. Das Bauteam, bestehend aus kreativen Köpfen aus allen Gewerken, realisiert Spielgeräte, Eventausstattung und die verrücktesten Ideen. Als eigenständiger Eventausstatter ist das Eventteam des Kliemannsalndes regelmäßig für Firmenevents, Teambuildings, Hochzeiten oder Festivals in einer der einzigartigsten Kulissen Deutschlands verantwortlich.An den Wochenende ist der Hof samt eigenem Café für die Öffentlichkeit frei zugänglich und bietet für Groß Und Klein Platz um sich auszutoben.Pressekontakt:Peggy Cornelßen I presse@kliemannsland.deKliemannsland GmbHEichenstraße 1427404 RüspelInstagram: instagram.com/kliemannslandFacebook: facebook.com/KliemannslandYouTube: youtube.com/@KliemannslandOriginal-Content von: Kliemannsland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172395/5638957