Frankfurt am Main (ots) -Das von Ernährungsberater:innen empfohlene und praxisorientierte Handbuch "Kalorien mundgerecht" führt seit 50 Jahren ernährungs- und gesundheitsbewusste Menschen durch den Ernährungsalltag und kann jeden Einzelnen bei seiner individuellen Ernährungsplanung unterstützen.Auch die 17. Auflage wurde ausnahmslos von Ernährungsexpert:innen aktualisiert und um die Rubrik "vegetarische und vegane Produkte" erweitert. Darüber hinaus finden sich in der Neuauflage nun zusätzlich Informationen zum Nutri-Score sowie Ernährungsempfehlungen für Menschen mit Diabetes Mellitus Typ 2.Das BuchDas praxisorientierte Handbuch, ist mit über 40.000 Nährwertangaben und über 4000 erfassten Lebensmitteln sehr umfassend. Inkludiert sind darin auch glutenfreie, laktosefreie sowie Bio-Produkte. Das Beste daran: alle Nährwertangaben in "mundgerechten Portionsgrößen" - ein kompliziertes Umrechnen wird damit überflüssig.Im Buch berücksichtigt werden die aktuellen Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. und die Praxisempfehlungen der Deutschen Diabetes Gesellschaft e.V. Farblich und mit Griffregistern versehen, findet sich das gewünschte Lebensmittel im Handumdrehen. Dank einer optimalen Tabellenstruktur sind die Nährwertangaben leicht ablesbar und gut für das individuelle Gewichtscoaching und Gewichtsmanagement geeignet. In neun Kapiteln finden sich gängige Produkte bekannter Marken aber auch Grundnahrungsmittel oder selbst zubereitete Gerichte nach üblichen Rezepturen.Jetzt auch als digitale Version!"Wir freuen uns, dass es neben unserem Buch, das - wie wir wissen - häufig in der Beratung und Lehre genutzt wird, nun auch eine digitale Version für die Hosentasche entwickelt werden konnte. Mit der Web-App zum Buch wird Nachschlagen auch unterwegs noch einfacher und schneller", so Dr. Annette Neubert, verantwortlich für den Bereich Nutrition, Health and Wellness bei Nestlé Deutschland. Käufer des Buches erhalten sogar zwölf Monate lang kostenfreien Zugang. Die Nutzung der App ist aktuell exklusiv für Käufer des Buches bestimmt. Diese erhalten zwölf Monate kostenfreien Zugang.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier (https://www.nestle.de/medien/pressemitteilung/buch-kalorien-mundgerecht-jetzt-auch-mit-app).