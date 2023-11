VANCOUVER, British Columbia - 1. November 2023 / IRW-Press / - iMetal Resources Inc. (TSXV: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) ("iMetal" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die "Digitally Enhanced Prospecting"-(DEP)-Untersuchung auf seinem Projekt Gowganda West im ertragreichen Grünstein-Goldgürtel Abitibi erweitert. Diese erweiterten Arbeiten werden weiter westlich der bekannten Mineralisierungszonen in bisher unerforschte Gebiete vordringen und die vor kurzem abgeschlossenen LiDAR-Messungen und Probenahmen über 2.385 Hektar ergänzen, bei denen eine neue Goldzone ermittelt wurde (siehe Pressemeldung vom 27. Oktober 2023).

Chief Executive Officer Saf Dhillon erklärt: "Wir sind begeistert von den Prospektionsgebieten, die im Rahmen unserer jüngsten DEP-Untersuchung entdeckt wurden. Unter anderem ergab eine Stichprobe in einem Gebiet mit hoher geologischer Höffigkeit einen Wert von 5,6 g/t Au. Unser jüngster Bohrabschnitt von 48,5 m mit 0,85 g/t Au in Bohrloch IMGW-23-04, der am 6. Juni dieses Jahres bekannt gegeben wurde, bestätigt unsere Annahme, dass die Mineralisierung in Richtung Südwesten zunimmt. Deswegen haben wir nun unser DEP-Programm auf den westlichen Teil unserer Claims ausgeweitet, um die Ausmaße unserer Mineralisierung weiter zu vergrößern. Wir sind nach wie vor von dem Potenzial für neue Entdeckungen auf diesem in der Vergangenheit nur unzureichend erkundeten Konzessionsgebiet überzeugt."

Waring Minerals Inc. hat die jüngsten DEP-Programme auf Gowganda West absolviert und wird auch für die neuen erweiterten Arbeiten verantwortlich zeichnen. Das Zielgebiet für die erweiterten Untersuchungen umfasst archäisches Metasediment- und Metavulkangestein des Grünsteingürtels Abitibi über etwa 1.135 Hektar - ein Gebiet, in dem bisher in nur sehr begrenztem Maße Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Es werden UAV-LiDAR-Flugmessungen absolviert, um Ausbisse auf dem Konzessionsgebiet zu lokalisieren und diese dann zu beproben und zu kartieren. Die DEP-Ergebnisse werden in Kombination mit früheren IP- und VTEM-Daten sowie Bohrergebnissen zur Ausrichtung der nächsten Explorationsphase verwendet, die auch Anschluss-Bohrprogramme umfassen soll. Oberflächenproben werden von Geologen des Unternehmens überprüft und ausgewählte Proben zur Analyse an das Labor von ALS Laboratories in Sudbury geschickt.

Gowganda West ist ein Goldprojekt in der Explorationsphase. Es liegt rund 100 km südsüdöstlich von Timmins, Ontario, und grenzt an Aris Minings Projekt Juby im Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünstein-Goldgürtels Abitibi sowie an das Projekt Knight, das zur strategischen Partnerschaft zwischen Orecap Invest Corp. und Agnico Eagle Mines Ltd gehört. Kürzlich schloss iMetal im Herbst 2022 ein Bohrprogramm von 2.611 Metern ab, das einen neuen Goldtrend durchteufte und dazu führte, dass das Unternehmen seine erste ‚Entdeckungsbohrung' bekannt gab (siehe Pressemeldung vom 6. Juni 2023). Außerdem gibt es auf dem Konzessionsgebiet mehrere Unzen umfassende Stichproben aus Trends, die noch keinen Testbohrungen unterzogen wurden. iMetal weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Stichproben um ausgewählte Probenahmen handelt, die nicht zwingend Aufschluss über eine ähnliche Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet geben.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Abbildung 1 - Lageplan von Gowganda West mit den geplanten erweiterten DEP-Untersuchungen

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet - Gowganda West - ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium mit einem kürzlich entdeckten Bohrloch von 48,5 m mit 0,85 g/t Gold, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 837 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 131 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Saf Dhillon

President & CEO

iMetal Resources Inc.

mailto:info@imetalresources.ca

Tel. (604-484-3031)

Suite 550, 800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6.

https://imetalresources.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen die Explorationsergebnisse, die Variationen der Mineralisierungsergebnisse, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, die Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72455Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72455&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45250A3073Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.