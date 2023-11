Siemens Energy Aktie - eine Gesellschaft im Sturm. Seit Komplettübernahme der spanischen Siemens Gamesa geraten die Erfolge im Stammgeschäft inclusive grosser Wasserstoffprojekte in den Hintergrund. Man scheint bei der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) die Probleme in Spanien zu lange nicht ernst genug genommen zu habne. Die Kursperformance der Aktie sagt, was der Markt von den letzten News über benötigte Staatsgarantien hält. Während einige schon wieder Einstiegskurse bei Siemens Energy sehne, positioniert sich der Platow Brief ganz klar: MEIDEN. Warum Platow so fest in seiner Meinung ist, ...

