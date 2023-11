BASF hat schwache Ergebnisse für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht: Umsatz und EBIT ohne Sondereinflüsse (ex-SI) verfehlten den Konsens um 11% bzw. 4%. Wie bei anderen Chemieunternehmen auch, bleibt das operative Umfeld für BASF herausfordernd. Angesichts der schwachen Endverbrauchernachfrage waren Preise und Mengen rückläufig. Das Management hat zwar seine Prognose für 2023 bestätigt, erwartet nun aber, dass Umsatz und EBIT ex-SI nur das untere Ende der Spanne erreichen werden, was das Q4-Ziel immer noch ambitioniert erscheinen lässt. In dem Kommentar zum Ausblick wurde auch vor weiteren Abwärtsrisiken für die Mengen und einem stärkeren Preisrückgang gewarnt, falls sich die Chemieproduktion angesichts des derzeitigen makroökonomischen Gegenwinds, der zunehmenden geopolitischen Spannungen und des Drucks auf die Rohstoffpreise nicht stabilisiert. Da jedoch in naher Zukunft keine Erholung in Sicht ist, hat BASF ihr Investitionsbudget für den Zeitraum 2023-2027 gekürzt, was positiv zu bewerten ist. Darüber hinaus ist das Management zuversichtlich, die geplanten Kosteneinsparungen (ca. 1,1 Mrd. EUR jährlich bis Ende 2026) zu erreichen, was sich positiv auf das Ergebnis auswirken sollte. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an und bekräftigen ihr KAUFEN-Rating bei einem reduzierten Kursziel von EUR 57,00 (alt: EUR 60,00). Die Analysten von AlsterResearch weisen darauf hin, dass die hohe Dividendenrendite Investoren beruhigen kann, da sie ihrer Meinung nach das Abwärtsrisiko reduziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





