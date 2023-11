DJ MARKT USA/Wall Street dürfte im Minus in Fed-Entscheid gegen

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank sind Aktien an der Wall Street nicht sonderlich gefragt. Der Aktienterminmarkt deutet am Mittwoch eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt an. Am Aktienmarkt bescherte der Oktober dem marktbreiten S&P-500 den dritten Monatsverlust in Folge, der Index büßte in diesem Zeitraum 8,6 Prozent ein. Damit verbuchte der Index die längste Durststrecke seit März 2020. Mit dem Start in den November scheint es nicht besser zu werden. "Aktien haben sich in den letzten Sitzungen erholt, aber vor der Zinsentscheidung wird sich an der Wall Street erneut Vorsicht breit machen", erläutert Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown die sich anbahnenden Verluste.

Die Anleihenotierungen steigen dagegen leicht und drücken die US-Renditen moderat ins Minus. Anleger warten am Rentenmarkt auf die Details zur Quartalsrefundierung des US-Schatzamtes, die gegen 13:30 Uhr MEZ bekannt gegeben werden. "Normalerweise wird dem nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber angesichts des massiven Anstiegs der Zinssätze in den letzten Monaten, insbesondere seit der letzten Ankündigung zur Refinanzierung, besteht die Sorge, dass etwaige Überraschungen dazu beitragen könnten, die Renditen langfristiger Papiere noch weiter in die Höhe zu treiben, auch wenn dieses Risiko jetzt viel besser eingepreist ist als noch im August", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Weitaus weniger Überraschungspozenzial misst der Markt der Zinsentscheidung zu, denn der Markt preist mit 99,7-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Bestätigung des Leitzinskorridors von 5,25 bis 5,50 Prozent ein. Daher liegt der Anlegerfokus auf den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell.

November 01, 2023

