Gerüchte um einen möglichen Teilverkauf des Indiengeschäfts an Siemens und bis zu acht Milliarden Euro an Staatsgarantien stützten den Aktienkurs von Siemens Energy. Wie lange noch?Analysten sehen den in der vergangenen Woche erlittenen Kurssturz als übertrieben an. Goldman-Sachs-Analyst Ajay Patel bekräftigte seine "Buy"-Empfehlung für die Aktie, senkte jedoch sein Kursziel auf 20,50 Euro. Volker Stoll von der LBBW stufte die Aktie nach dem Kurssturz von "Halten" auf "Kaufen" hoch und äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Energietechnikkonzerns. "Die klassische Energietechnik weist im Rahmen der Energiewende eine solide Perspektive auf", so Stoll. Trotz der jüngsten Erholung …