Berlin/Düsseldorf (ots) -Das "Mobilitätshaus", eine Ausgründung des Berliner Autohaus Golbeck, gewinnt Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Die Gründer des Startups, Christoph Golbeck und Sebastian Olényi, freuen sich riesig über die Würdigung: "Autohäuser können viel mehr als Auto: Mit Lastenfahrrädern, E-Mobilität, Ladelösungen und vielen anderen Mobilitätsangeboten können die bundesweit rund 40.000 Werkstätten und Autohäuser zu Multiplikatoren der Verkehrswende werden und damit neue Einkommensquellen erschließen. Immer mehr Autohäuser bauen dabei auf unseren Transformationsansatz". Das Besondere: Die Beratungsangebote des Startups bauen auf den Erfahrungen seiner Berliner Best Practice auf und sind sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten erfolgreich.Auch der Jury des Preises zur Folge geht es für Autohäuser jetzt darum, nachhaltige Lösungen für die Mobilitätswende zu entwickeln - sie müssen zu "Werkstätten des Wandels" werden. Weniger KFZ-Verkaufs-Einnahmen stehen neuen Wertschöpfungsketten aus dem Verkauf und der Vermietung intermodaler Produkte und Services gegenüber. Die Branche kann zum Beispiel mit Solaranlagen auf den eigenen Dächern Energiekosten senken, aber diese auch direkt an ihre Kunden vermitteln. Das Mobilitätshaus unterstützt mit Erfahrung markenübergreifend bei der Suche nach geeigneten Partnern.Für ihr Startup werden die Gründer, die Investoren einladen, ihre Skalierung mitzugestalten, am 23. November von den Bundesministern Svenja Schulze und Boris Pistorius den Preis als führendes Branchenunternehmen erhalten.Mehr zum Unternehmen unter www.mobilitaetshaus.eu, mehr zum Preis und den anderen Vorreitern unter www.nachhaltigkeitspreis.de.Pressekontakt:Sebastian Olenyi, Gründer und Geschäftsführer, +49 176 70908542mail@mobilitaetshaus.euOriginal-Content von: Mobilitätshaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172426/5639139