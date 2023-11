© Foto: Foto: -/Kyodo News via AP/dpa



Toyota ist wieder auf Wachstumskurs und hat nach erstaunlichen Quartalszahlen seine Jahresziele angehoben. Was der weltgrößte Autokonzern jetzt erwartet.Der Gewinn von Toyota hat sich im Zeitraum Juli-September im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht, da die Fahrzeugverkäufe im Zuge des nachlassenden Chipmangels weltweit zunahmen. Außerdem trieb der billige Yen die Gewinne des japanischen Automobilherstellers in Übersee in die Höhe. Toyota meldete am Mittwoch einen Quartalsgewinn von 1,28 Billionen Yen (acht Milliarden Euro), gegenüber 434 Milliarden Yen im Vorjahr. Der Quartalsumsatz stieg um 24 Prozent auf 11,43 Billionen Yen von 9,22 Billionen Yen. Der Hersteller der Camry-Limousine, …