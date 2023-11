New York (ots/PRNewswire) -8,0 MRD. US-DOLLAR KPS SPECIAL SITUATIONS FUND VI UND 1,7 MRD. US-DOLLAR SPECIAL SITUATIONS FUND IIKPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute die endgültigen Abschlüsse des KPS Special Situations Fund VI ("Fund VI") und des KPS Special Situations Mid-Cap Fund II ("Mid-Cap Fund II") bekannt, die am 25. Oktober 2023 gleichzeitig stattfanden. Fund VI und Mid-Cap Fund II, mit einem Gesamtkapital von 9,7 Mrd. US-Dollar, werden den bereits seit über 25 Jahren bestehenden Fokus von KPS auf kontrollierende Investitionen in hochkomplexe Unternehmensausgliederungen, Umstrukturierungen, Sanierungen und andere Sondersituationen fortsetzen.Fund VI und Mid-Cap Fund II waren überzeichnet und hatten insgesamt Kapitalzusagen, die um mehr als 36 % höher lagen als die 7,1 Mrd. US-Dollar Kapitalzusagen ihrer Vorgängerfonds.Michael Psaros und David Shapiro, Mitbegründer und geschäftsführende Partner von KPS, sagten: "Wir sind beeindruckt von der Nachfrage internationaler Investoren nach dem Fund VI und dem Mid-Cap Fund II. Wir danken den vielen weltweit führenden institutionellen Anlegern für ihr Vertrauen und die Unterstützung unseres Unternehmens.Der Erfolg dieser Kapitalaufnahme ist Ausdruck der langfristigen Partnerschaften, die wir über Jahrzehnte mit unseren Investoren aufgebaut haben. Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung durch unsere bisherigen Kommanditisten und über die vielen neuen Kommanditisten. Unsere Investorenbasis mit Anlegern aus 30 Ländern spiegelt den globalen Charakter unseres Unternehmens und seiner Portfoliounternehmen wider.Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, echten Mehrwert zu schaffen, indem wir Wert dort identifizieren, wo andere Investoren das nicht können, die richtigen Kaufentscheidungen treffen und Unternehmen besser machen - über Jahrzehnte, Branchen, Finanz-, Geschäfts- und Wirtschaftszyklen hinweg. Wir sind davon überzeugt, dass wir unseren Erfolg und unsere hohen Anlagerenditen über 25 Jahre hinweg der Beständigkeit und Kontinuität unserer Partnerschaften, der Stärke unseres Kerninvestitionsteams und unserer betriebsorientierten Anlagestrategie zu verdanken haben."Raquel Palmer, die mithandelnde Partnerin und Vorsitzende des KPS-Investitionsausschusses, führte weiter aus: "Wir verfügen heute über 13,6 Mrd. US-Dollar an Eigenkapital, das wir über unsere KPS-Plattform investieren können. Wir haben den Fund VI und den Mid-Cap Fund II genau zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Markt aufgelegt und freuen uns darauf, die enormen Investitionschancen der nahen Zukunft energisch zu nutzen."Das Investmentteam des Fund VI wird von den mithandelnden Partnern Michael Psaros, David Shapiro und Raquel Palmer sowie den Partnern Jay Bernstein, Ryan Baker, Kyle Mumford und Rahul Sevani geleitet, die gemeinsam ein Team erfahrener und talentierter Experten anführen.Der Mid-Cap Fund II wird sich auf Investitionen im unteren Bereich des mittleren Marktes konzentrieren, die in der Regel weniger als 200 Mio. US-Dollar an Beteiligungskapital erfordern. KPS Mid-Cap verfolgt dieselbe Art von Investitionschancen und nutzt dieselbe Anlagestrategie wie die Vorzeigefonds von KPS seit über 25 Jahren. KPS Mid-Cap nutzt die globale Plattform, den Ruf, die Erfolgsbilanz, die Infrastruktur, die bewährten Verfahren, das Wissen und die Erfahrung von KPS. Das Investmentteam des Mid-Cap Fund II wird von den Partnern Pierre de Villeméjane und Ryan Harrison geleitet, die ein Team erfahrener und talentierter Profis anführen.Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater für den Fund VI und den Mid-Cap Fund II.Informationen zu KPS Capital Partners, LPKPS verwaltet über seine angegliederten Verwaltungsgesellschaften die KPS Special Situations Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 21,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023, pro forma für den endgültigen Abschluss von Fund VI und Mid-Cap Fund II).1 Seit mehr als drei Jahrzehnten bemühen sich die Partner von KPS intensiv um die Erzielung signifikanter Kapitalgewinne durch kontrollierende Kapitalbeteiligungen an Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter, Gesundheits- und Luxusprodukte, Fahrzeugteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung. KPS schafft Mehrwert für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern. Es erzielt Investitionsrenditen, indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich in erster Linie auf finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds erwirtschaften derzeit einen Gesamtjahresumsatz von ca. 20,4 Mrd. US-Dollar, betreiben 223 Produktionsstätten in 26 Ländern und beschäftigen direkt und über Joint Ventures weltweit ca. 48.000 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2023). Die Investmentstrategie und das Portfolio von KPS werden auf www.kpsfund.com ausführlich beschrieben._____________________________________1 Das verwaltete Vermögen (Assets under Management - "AUM") bzw. das verwalteteKapital setzt sich zusammen aus dem verwalteten Vermögen mit Stand vom 30. Juni 2023 zuzüglich zusätzlicher nicht eingeforderter Kapitalzusagen mit Stand vom 25. Oktober 2023.