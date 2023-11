Ist das ein neuer SEO-Hack? Ein US-amerikanisches Restaurant hat sich extra einen Google-tauglichen Namen zugelegt, um in der Suche herauszustechen. Erfolg hatte es damit - allerdings nicht auf die erwartete Art. "Restaurant near me", "barber near me" oder "supermarket near me": Das sind klassische Google-Anfragen, um Läden in der Nähe zu finden. Ein asiatisches Restaurant in New York hat sich das bei der Namensfindung zunutze gemacht - der Laden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...