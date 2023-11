Im Internet ist ein Video aufgetaucht, dass Chinas Pläne für den Mond ungewöhnlich detailliert und in beeindruckenden Bildern schildern soll. Ob es authentisch ist, ist unklar. Ein vom Youtube-Nutzer Chen Junlong hochgeladenes Video, das offenbar von einer Leinwand oder einem Großbildschirm abgefilmt wurde, bietet einen umfangreichen Einblick in Chinas Pläne für den Mond, wenn es denn echt ist. Dabei wird nicht nur die Mondbasis an sich gezeigt.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...