Heute Abend erscheint der erste Earningsbericht von Paypal unter seinem neuen CEO. Wird er die Investoren beruhigen können?Paypals CEO Alex Chriss hat die Aufgabe, die Talfahrt der Aktie zu stoppen. Die Titel sind in diesem Jahr um 27 Prozent gefallen und sind damit auf dem Weg den dritten Jahresrückgang in Folge zu verzeichnen. Paypal-Bullen sehen den Zahlungsdienstleister aber immer noch als führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr mit langfristigem Potenzial. Die Talfahrt der Aktie von ihrem Rekordhoch von rund 308 US-Dollar im Jahr 2021 hat das KGV auf ein Rekordtief von 12,7 gedrückt. An der Wall Street wird die Aktie überwiegend positiv bewertet. 56 Prozent der Analysten, die sich mit …