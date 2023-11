LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix hat nach einem Jahr 15 Millionen Kunden in der günstigeren Abo-Version mit Werbung. Der Streaming-Marktführer nannte die Zahl am Mittwoch bei der Ankündigung neuer Funktionen für die Preiskategorie. So werden Nutzer mit Werbe-Abonnement bald auch Sendungen für später herunterladen können und das Bild wird mit Voll-HD-Auflösung schärfer. Werbekunden werden zusätzlich zu den bisherigen 15- und 30-Sekunden-Clips auch 10, 20 und 60 Sekunden lange Spots veröffentlichen können.

Nach vorherigen Angaben von Netflix entscheiden sich für das Abo mit Werbung in den Ländern, wo es verfügbar ist, rund 30 Prozent der Neukunden. Die Entwicklung geht mit dem Vorgehen gegen das Teilen von Accounts über einen Haushalt hinaus einher. Zugleich könnte Netflix sich mit dem Angebot einen Teil der Werbegelder sichern, die bisher ins klassische lineare TV fließen./so/DP/men