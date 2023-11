© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Wie erwartet dreht die US-Notenbank nicht weiter an der Zinsschraube. Die zweite Pause in Folge nährt die Hoffnung, dass der Zinsgipfel erreicht ist. Doch Jerome Powell betont, dass noch keine Entscheidung gefallen sei.Der Leitzins bleibt in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, wie die Währungshüter am Mittwoch in Washington mitteilten. Das Gremium um Fed-Chef Jerome Powell reagierte damit so wie weithin vom Markt erwartet. Es ist die zweite "Zinspause" in Folge. Die Entscheidung war einstimmig ausgefallen. In ihrem Statement betonten die Fed-Vertreter die gute Verfassung der US-Wirtschaft. "Die Wirtschaftstätigkeit hat sich im dritten Quartal stark ausgeweitet", hieß es im Statment. Die …