Meme Kombat ($MK) knackt die Millionen Dollar Marke - Kann die Meme Battle-Arena PEPE überholen?

Die innovative Web3-Plattform Meme Kombat ($MK) hat im Presale einen bedeutenden Erfolg verzeichnet. Das von der milliardenschweren Franchise Mortal Kombat beeinflusste Projekt hat durch den Vorverkauf der $MK-Token die Eine-Million-Dollar-Grenze überschritten.

Händler drängen sich um $MK, da eine Preiserhöhung unmittelbar bevorsteht und zudem das Staking-Programm lanciert wird, welches den ersten Teilnehmern attraktive jährliche Renditen (APY) verspricht. Die Macher von Meme Kombat streben an, im Rahmen des Verkaufs von 50 % der $MK-Token mehr als 5 Millionen Dollar zu generieren. Aktuell sind die Token zu einem Preis von 0,1667 Dollar verfügbar. Am 2. November wird dieser Preis um 10 % auf 0,1833 Dollar ansteigen.

Anschließend wird der Preis alle sieben Tage ansteigen und nach etwas über 10 Wochen einen Wert von 0,279 Dollar erreichen. Das heißt, Investoren, die vor der bevorstehenden Preiserhöhung morgen zuschlagen, könnten bis zum Ende der Vorverkaufsphase einen beachtlichen Buchgewinn von 67 % verbuchen.

Was steckt hinter Meme Kombat?

Meme Kombat ($MK) positioniert sich als universaler Meme Coin, indem das Entwicklerteam eine einzigartige Plattform für Duelle zwischen Meme Coin-Figuren kreiert, die potenziell für eine Vielzahl von Meme Coin-Händlern interessant sein könnte. In der Arena treten nicht nur Meme-Figuren gegeneinander an, sondern die Community hat auch die Möglichkeit, auf den Ausgang der Duelle zu wetten.

Ganz gleich, ob Investoren Dogecoin, Shiba Inu, Pepe oder Sponge favorisieren, in der Meme Kombat Arena werden sie ihren Lieblingscharakter und viele andere entdecken. Meme Kombat kombiniert Gaming und Online-Glücksspiel in einem Meme Coin-Projekt und könnte mit dieser Idee in absehbarer Zeit einen rasanten Kursanstieg erleben.

Staking Dashboard startet diese Woche mit bis zu 112 % APY

In dieser Woche wird das Staking Dashboard von Meme Kombat online geschaltet, wie aus Insiderkreisen zu erfahren ist. Auf der Webseite von Meme Kombat wird bereits hervorgehoben, dass diejenigen, die frühzeitig am Staking teilnehmen, eine jährliche Rendite (APY) von bis zu 112% erzielen können. $MK-Token, die im Rahmen des Vorverkaufs erworben werden, werden automatisch in das Staking-Programm von Meme Kombat integriert, sodass frühe Investoren sofort anfangen können, Renditen zu generieren.

Von den $MK-Token sind 30 % für Staking- und Battle-Prämien reserviert, 10 % für Belohnungen der Community und 10 % für die Liquidität an dezentralen Börsen. Die übrigen 50 % werden im Presale verfügbar sein. Matt Whiteman, der Gründer des Projekts, ist als Chief Operations Officer bei North Technologies tätig, einem in den Niederlanden ansässigen Unternehmen, das sich auf den Handel und die Analyse von NFTs spezialisiert hat.

Meme Kombat ($MK) jetzt kaufen.

Warum Meme Kombat das Potenzial hat, PEPE zu überholen

Mit einem aktuellen Kurs von 0,00000115 Dollar hat Pepe Coin (PEPE) eine beeindruckende Marktkapitalisierung von nahezu 500 Millionen Dollar erzielt, obwohl PEPE keinen konkreten Nutzen bietet.

Angesichts des Aufschwungs am Kryptomarkt suchen viele Investoren nach Coins, die mehr als nur Unterhaltung bieten und nicht ausschließlich auf Spekulation basieren. Meme Kombat erfüllt diese Anforderungen. Das Projekt kombiniert die florierenden Sektoren GameFi und GambleFi und bewegt sich gleichzeitig im profitablen Bereich der Meme Coins. Eine tiefgehende Analyse ist nicht erforderlich, um den potenziellen Vorteil von Meme Kombat gegenüber PEPE zu erkennen. Interessierte können die Fortschritte von Meme Kombat auf X und Telegram verfolgen.

Meme Kombat erregt Aufsehen

Meme Kombat kombiniert Krypto-Gaming und Krypto-Wetten, zwei Sektoren, die derzeit stark wachsen. Daten von Statista weisen darauf hin, dass die Online-Glücksspielbranche im Jahr 2023 einen Marktumfang von 95 Milliarden US-Dollar haben wird.

Die spezifischen Merkmale der Blockchain-Technologie eignen sich ideal für Bereiche wie Online-Glücksspiele, da sie stets nachweisbare Zufälligkeit, Vertrauenswürdigkeit und Transparenz gewährleisten. Wenn man Glücksspiel, Gaming und Meme Coins miteinander verbindet, erhält man die Formel, die Meme Kombat potenziell zu einem x100 Coin machen könnte.

Meme Kombat plant, durch den Verkauf von 50 % der $MK-Token im Vorverkauf zwischen 5 und 10 Millionen Dollar zu generieren. Ein Anstieg der Marktkapitalisierung des Projekts auf über eine Milliarde Dollar könnte eine hundertfache Steigerung im Vergleich zur Bewertung im Vorverkauf darstellen. Um eine solche Bewertung zu erreichen, muss Meme Kombat natürlich in der Krypto-Welt bekannt werden.

Meme Kombat setzt Marketing-Strategien effektiv ein

Um in der Welt der Kryptowährungen erfolgreich zu sein, ist eine umfangreiche Marketingstrategie erforderlich. Hier zeigt das $MK-Team seine Stärke. Meme Kombat hat bereits Erwähnungen auf führenden Krypto-Nachrichtenplattformen wie Cointelegraph, Coinpedia, Decrypt, Coincodex, BeInCrypto, FXStreet, und CryptoPotato erhalten und wurde sogar auf populären Gaming-Websites wie Game is Hard präsentiert.

Auch Youtube-Influencer haben Meme Kombat im Blick. Der Cryptonews-Youtuber Ari hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er Meme Kombat vorstellt.

Joe Parys, ein Krypto-Experte mit 382.000 Youtube-Abonnenten, hat Meme Kombat in seine Liste der "Top 5 Meme Coins für 2024 und darüber hinaus" aufgenommen.

Michael Wrubel, ein renommierter Krypto-Youtuber mit etwa 310.000 Abonnenten, äußert sich ebenfalls positiv über das Potenzial von Meme Kombat, sich erfolgreich im Markt zu positionieren. No Bs Crypto teilt seinen 36.000 Abonnenten in einem Video mit, dass Meme Kombat "Pepe übertrumpfen könnte".

Meme Kombat ($MK) jetzt kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.