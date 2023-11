Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, hat die Unterstützung von Sigstore's Cosign für seine Container-Engine für Echtzeitbetriebssysteme (RTOS) eingeführt. Mit dieser Entwicklung können VxWorks-basierte Geräte bei der Verwendung von Containern zur Bereitstellung und Verwaltung von Software mehr Sicherheit genießen. VxWorks ist das einzige RTOS, das Open Container Initiative (OCI)-konforme Container unterstützt.

Die Erweiterung baut auf der bestehenden, eingebetteten Echtzeit-Container-Engine von Wind River auf, die erstmals 2021 veröffentlicht wurde. Diese Echtzeit-Container-Engine für VxWorks wurde auf der Grundlage von Kundenanregungen und der sorgfältigen Anwendung der OCI-Spezifikationen (Paketierung, Verteilung, Laufzeit und Runc) im Rahmen der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) entwickelt. Im Jahr 2022 führte Wind River die Unterstützung für das Overlay-Dateisystem ein, ein Schlüsselelement der Anwendungsisolierung.

Wind River bietet auch Unterstützung für Kubernetes mit einem echten eingebetteten Kubelet. Teams müssen sich nicht mehr auf maßgeschneiderte, obskure Tools und Arbeitsabläufe verlassen. Sie können Kosten und Risiken reduzieren, indem sie offene Standards, bekannte Arbeitsabläufe, bekannte Tools und bekannte Infrastrukturen nutzen, um sichere und zertifizierbare Echtzeitsoftware für ein RTOS bereitzustellen, zu betreiben, zu verwalten und zu aktualisieren, genau wie bei Linux.

"Als erstes und einziges RTOS, das OCI-konforme Container unterstützt, vereinfacht VxWorks die Softwarebereitstellung und -verwaltung und senkt effektiv die Betriebskosten, um intelligente Edge-Software besser und schneller zu entwickeln und einzusetzen, ohne dabei Kompromisse bei Determinismus und Leistung einzugehen", sagte Avijit Sinha, Chief Product Officer bei Wind River. "Unsere neueste Entwicklung, die Unterstützung für Cosign, hilft Teams, die sichere Anwendungsbereitstellung und -aktualisierung weiter zu stärken. Container haben einen großen Einfluss auf unternehmenskritische Branchen wie die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung und die Industrie und tragen dazu bei, einen softwaredefinierten Ansatz in diesen Märkten weiter voranzutreiben."

"Architekturen, die Microservices in Containern nutzen, haben mehrere entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Anwendungen und Entwicklungsansätzen. Für die Integration von Komponenten mit unterschiedlicher Kritikalität ermöglichen Container eine Sammlung von Microservices, die mit mehreren Programmiersprachen entwickelt werden oder unterschiedliche Kritikalitätsstufen aufweisen. Bestehende Komponenten mit höheren Design Assurance Levels (DAL) können von sich schnell ändernden Komponenten mit niedrigeren DALs isoliert werden, was die Kosten für die Rezertifizierung reduziert. Die Schaffung von Enklaven mit geringerer DAL unter Verwendung von Microservices in Containern ermöglicht es den weniger kritischen Komponenten dieser Systeme, von Open-Source-Software und agilen Entwicklungstechniken zu profitieren", heißt es im Whitepaper von Collins Aerospace, "Modular Avionics Solutions: Our Microservices and Container Solutions Enable a Modular, Open Systems Approach, 2022."

"Aptiv fördert die schnelle Innovation und beschleunigt den Übergang unserer Kunden zum softwaredefinierten Fahrzeug mit bahnbrechenden Containerisierungslösungen wie VxWorks von Wind River", sagte Benjamin Lyon, Senior Vice President und Chief Technology Officer bei Aptiv. "VxWorks ermöglicht es Entwicklern, effizient neue containerisierte Anwendungen zu erstellen und bestehende Anwendungen einfach zu modernisieren. Damit bietet VxWorks einen unglaublichen Mehrwert für Tier 1 und OEMs in der Automobilindustrie, indem es den Aufwand und die Kosten für Software-Updates deutlich reduziert und neue Geschäftsmodelle ermöglicht."

Während die VxWorks Container-Engine bereits den sicheren Zugriff auf die Registrierung und sichere Anwendungen unterstützt, ermöglicht die zusätzliche Unterstützung für Cosign die Handhabung von signierten Containern weiter. Cosign unterstützt einen flexiblen Standard zum Signieren und Verifizieren von Container-Images. Es kann dazu beitragen, den Prozess des Signierens und Verifizierens zu vereinfachen, indem es Entwicklern ermöglicht, bestehende Entwicklungsinfrastrukturen wiederzuverwenden, wie z. B. Cloud-verwaltete KMS und Container-Registries.

Wind River wurde kürzlich mit einem 2023 Platinum Innovators Award für die Unterstützung von VxWorks-Containern ausgezeichnet.

Weitere Informationen über VxWorks und seine Echtzeit-Container-Engine finden Sie unter www.windriver.com/containers.

