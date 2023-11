--Green Street erweitert paneuropäische Produktpalette mit detaillierten proprietären Daten und Analysen sowie zusätzlichen marktführenden Einblicken für den britischen Einzelhandel--

Green Street, der führende Anbieter von Informationen und Analysen zu Gewerbeimmobilien in den USA und Europa, hat Local Data Company (LDC) übernommen, einen in London ansässigen Anbieter von erstklassigen proprietären Daten und Erkenntnissen über den britischen Einzelhandels- und Freizeitmarkt. LDC ist die dritte Akquisition von Green Street seit 2020. Dies zeigt, dass das Unternehmen auf Wachstum setzt, um seinen Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten und seine Position auf dem Markt zu stärken.

"Diese Akquisition ermöglicht es uns, detailliertere Informationen über einen der Kernsektoren, die wir abdecken, zu liefern, um tiefere Einblicke in den aktuellen und zukünftigen Zustand des britischen Einzelhandelsmarktes zu erhalten", sagte Jeffry Stuek Jr., Chief Executive Officer von Green Street. "Der Fokus von LDC auf proprietäre Daten, Erhebungsmethoden und strenge Qualitätskontrollen passt gut zu den einzigartigen Unterscheidungsmerkmalen und dem Produktmix von Green Street. LDC verfügt über ein talentiertes Team von Fachleuten und wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln und eine noch leistungsfähigere Organisation zu schaffen."

In den letzten 10 Jahren hat LDC marktführende Informationen über jedes stationäre Einzelhandels- und Freizeitgeschäft in Großbritanniens Hauptstraßen, Fachmarktzentren und Einkaufszentren zusammengetragen. LDC ist das einzige Unternehmen, das jedes verbrauchernahe Geschäft in Großbritannien physisch überwacht, indem es ein Team von Feldforschern, die den Belegungsstatus in regelmäßigen Abständen überprüfen, mit einem Forschungsteam in den Geschäftsräumen kombiniert. Diese eingehende Datenerfassung bildet die Grundlage für die Online-Plattform von LDC, die 700.000 Unternehmen abdeckt. Sie hilft Branchenteilnehmern, Eröffnungen/Schließungen, demografische- und Marktveränderungen, die Präsenz von Wettbewerbern, den Zustand des Portfolios und mehr zu verfolgen, um die strategische Planung und Entscheidungsfindung zu verbessern.

Barnaby Oswald, der LDC im Jahr 2003 mitbegründet hat, wird weiterhin eine wichtige Führungsrolle für das LDC-Geschäft innerhalb von Green Street spielen. "Wir sind begeistert, dass wir uns Green Street anschließen, dem Marktführer für handlungsorientierte Informationen und Analysen im Bereich Gewerbeimmobilien", sagte Oswald. "Unsere Kunden stehen vor bedeutenden Veränderungen im Einzelhandel. Unser gemeinsames Ziel, die genauesten Einblicke, Analysen und Daten in Echtzeit bereitzustellen, wird Investoren, Einzelhändlern und anderen Akteuren der Branche einen einzigartigen Mehrwert bieten. Wir freuen uns darauf, dem Team von Green Street beizutreten und den seit langem geschätzten, unvoreingenommenen Ansatz der Renditeoptimierung für unsere Kunden zu unterstützen."

Gemeinsam mit LDC ist Green Street weiterhin bestrebt, seinen Kunden dabei zu helfen, Alpha zu generieren, indem wir ihnen unvergleichliche Einblicke bieten, die gewerbliche Immobilien erklären, prognostizieren und beeinflussen. Wenn Sie mehr über die umfassenden Lösungen und neuesten Erkenntnisse von Green Street erfahren möchten, einschließlich der neuen europäischen Marktprognose-Szenarien und einer ständig wachsenden paneuropäischen Sales Comps-Datenbank, kontaktieren Sie uns.

Über Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von Research, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen für Gewerbeimmobilien in den USA und Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street unvergleichliche Informationen und zuverlässige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Investoren, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern, ihre Investitions- und Strategieentscheidungen zu optimieren. Das Unternehmen liefert exklusive Marktinformationen, schlussfolgernde Erkenntnisse und vorausschauende Analysen über eine SaaS-Plattform. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.greenstreet.com.

Über Local Data Company

Die Local Data Company ist Großbritanniens Unternehmen mit den genauesten Informationen über Einzelhandelsstandorte. Wir verfolgen die Eröffnungs- und Schließungsaktivitäten für jedes Einzelhandels- und Freizeitgeschäft im ganzen Land. Unsere Daten, Analysen und Erkenntnisse unterstützen die Strategie und Entscheidungsfindung von Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Freizeit, Out-of-Home-Medien, Investitionen, Immobilien und Finanzdienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.localdatacompany.com.

