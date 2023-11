Die Einführung von Aktana Copilot bietet Außendienstmitarbeitern einen größeren Nutzen durch die Bereitstellung erstklassiger Informationen auf Mobiltelefonen und die Synchronisierung von CRM und Inhalten in Echtzeit

Aktana, Inc., das führende Unternehmen im Bereich intelligentes Kundenengagement für die globale Life-Science-Branche, gab heute die Übernahme der Field Engagement- und Conversational AI-Technologie von Tact.ai bekannt. Mit dieser Erweiterung baut Aktana seine Führungsposition im Bereich Field Intelligence aus, indem es mehrere neue Funktionen bereitstellt, die häufig von kaufmännischen und medizinischen Führungskräften angefordert werden, die Omnichannel-Programme betreuen:

Echtzeit-Bereitstellung von Vorschlägen und Erkenntnissen auf dem Mobiltelefon

Allgegenwärtige und bedarfsgerechte Empfehlungen für das gesamte Benutzererlebnis, einschließlich eines dialogfähigen KI-Assistenten

Umfangreichere Engagement-Daten zur Verbesserung der KI-Empfehlungen

"Der Vertriebsmitarbeiter oder MSL von heute muss mehr in kürzerer Zeit und mit weniger Ressourcen als je zuvor erledigen und benötigt sofortigen Zugriff auf die besten Informationen auf seinem bevorzugten Gerät, dem Mobiltelefon", sagte John Vitalie, CEO von Aktana. "Die Aufnahme von Aspekten der mobilen Technologie und der benutzerfreundlichen Oberfläche von Tact.ai in das Aktana-Portfolio wird die Bemühungen unserer Kunden beschleunigen, die nächste Generation von Außendienstmitarbeitern zu schaffen, die von Intelligenz angetrieben werden und in der Lage sind, jeden Kanal zur Unterstützung ihrer Gesundheitsdienstleister zu nutzen."

"Tact.ai hat sich zum Ziel gesetzt, eine menschenfreundliche Technologie zu entwickeln, die Life-Science-Unternehmen und ihre Kunden miteinander verbindet, um Patienten zu helfen, die nicht warten können", sagte Chuck Ganapathi, CEO von Tact.ai. "Entscheidend für diese Mission ist ein System der Intelligenz, das jede Interaktion unterstützt. Als Pionier in dieser Kategorie und mit der Technologie von Tact.ai ist Aktana jetzt noch besser positioniert, um diese Reise in die Zukunft des Kundenengagements anzuführen."

Einführung in Aktana Copilot

Aktana kündigte heute Aktana Copilot an, einen KI-Assistenten auf dem Mobiltelefon für Anwender im Bereich der Biowissenschaften, der auf der Technologie von Tact.ai basiert. Aktana Copilot wurde speziell für die Bedürfnisse von Außendienstmitarbeitern und medizinisch-wissenschaftlichen Kontaktpersonen entwickelt und gibt diesen Anwendern Markt- und HCP-Informationen in dem Moment an die Hand, in dem sie sie benötigen.

Außendienstteams erhalten programmierbare und intelligente Hinweise in Echtzeit auf mobilen Geräten, um die Planung von Anrufen zu vereinfachen und die Aktivitäten besser zu personalisieren und zu koordinieren. Darüber hinaus werden die Empfehlungen während der gesamten Benutzererfahrung durch konversationelle KI präsentiert, was wertvolle Zeit spart, die für den Aufbau von Beziehungen zu Ärzten genutzt werden kann.

Mit Aktana Copilot können Kunden umfangreichere und besser zugeschnittene Interaktionsdaten erfassen, die es der Aktana-KI ermöglichen, kontextbezogenere und effektivere Empfehlungen für Benutzer zu erstellen, um bessere Gespräche zu führen. Die dynamische Feedbackschleife verbessert die Time-to-Value, denn mit der Geschwindigkeit, mit der sich die Empfehlungen verbessern, steigt auch die Leistung der Kampagne.

"Mit den heutigen Ankündigungen vertiefen wir unser Engagement für die Umgestaltung von Kundenbindungsprogrammen für Life-Science-Unternehmen jeder Größe", sagte Derek Choy, Gründer und Chief Product Officer von Aktana. "Die Strategy Suite, die wir letzten Monat auf der Aktana Innovation Exchange vorgestellt haben, wird mit Aktana Copilot erweitert und bietet eine Echtzeit-Verbindung zwischen kaufmännischen Führungskräften und dem Außendienst. Dies kann dazu genutzt werden, um Feedback aus der Praxis über Taktiken zu erhalten, die sich auf ihre HCPs auswirken, und um die Praxis auf Taktiken zu lenken, die nachweislich die größte Wirkung haben."

Aktana Copilot ist bereits heute weltweit verfügbar und wird bis 2024 für spezifische Anwendungsfälle in den Bereichen Pharma, Medical Affairs und Medizinprodukte erweitert. Aktana wird auch Microsoft Teams-Nutzern eine Version von Tact Presenter anbieten, die der einzige von Microsoft Teams zertifizierte Remote Detailer für Veeva-Inhalte ist.

Über Aktana

Aktana ist der führende Anbieter von intelligentem Kundenengagement für die globale Life-Science-Branche. Aktana stellt sicher, dass jedes Kundenerlebnis auf die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse zugeschnitten ist und hilft Life-Science-Unternehmen, ihre Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern zu stärken, um eine bessere Patientenversorgung zu erreichen. Heute nutzen kommerzielle und medizinische Teams von mehr als 350 Marken die KI-gestützte Contextual Intelligence Engine von Aktana, um personalisierte Omnichannel-Interaktionen in großem Umfang zu koordinieren und zu optimieren. Mehr als die Hälfte der 20 größten Pharmaunternehmen der Welt sind Kunden von Aktana. Aktana hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in allen wichtigen Biopharma-Regionen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aktana.com.

