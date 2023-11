Resolian, ein globales bioanalytisches Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das sich auf den Arzneimittelstoffwechsel und die Pharmakokinetik für kleine und große Moleküle spezialisiert hat, hat Denali Medpharma übernommen, ein führendes bioanalytisches CRO mit Sitz in China. Resolian betreibt mittlerweile Bioanalyselabore in den USA, Großbritannien, Australien und China. Das Unternehmen kann ein Projekt auf vier Kontinenten initiieren und validierte Methoden problemlos zwischen Laboren übertragen, sodass therapeutische Studien auf praktisch jeden Zielort ausgeweitet werden können, ohne die CROs zur Bioanalyse wechseln zu müssen.

"Der strategische Zuwachs um Denali wird unsere Fähigkeiten erheblich erweitern und unsere Position auf dem Weltmarkt stärken", sagte Patrick Bennett, CEO von Resolian. "Denalis Gründer und wissenschaftliches Team sind in der pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungsanalyse international anerkannt und wir freuen uns besonders, Denalis Expertise aus den Bereichen Oligo, mRNA und Liposomen in das Leistungsportfolio von Resolian aufzunehmen. Wir freuen uns darauf, die Stärken unseres wachsenden Unternehmens zu nutzen, um weiterhin Innovationen voranzutreiben und dauerhaften Wert für unsere Kunden und Stakeholder zu schaffen."

"Das Team von Denali freut sich sehr über den Anschluss an Resolian", sagte Min Meng, Ph.D., CEO von Denali. "Denali wurde von einer Gruppe in den USA ausgebildeter Bioanalyse-Experten in einer hochmodernen Laboreinrichtung in China gegründet, um inländischen und internationalen Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen und als Teil von Resolian noch umfangreichere Fähigkeiten und Testflexibilität zu bieten."

Über Resolian

Resolian (ehemals Alliance Pharma Inc. und Drug Development Solutions Ltd.) ist ein führendes globales Forschungslabor, das spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen GxP und nicht regulierte Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel/Pharmakokinetik (DMPK) sowie GMP-CMC-Analyse und Materialwissenschaft anbietet. Über 500 Experten in den USA, Großbritannien, China und Australien liefern qualitativ hochwertige Ergebnisse und gewährleisten den höchsten Standard regulatorischer Compliance im gesamten Kontinuum der Arzneimittelentwicklung. Die speziellen Labore von Resolian sind mit modernster Technologie ausgestattet, die den Anforderungen präklinischer und klinischer Programme aller Größenordnungen gerecht wird.

Über Denali Medpharma

Denali ist ein in China ansässiges bioanalytisches CRO, das jetzt zu Resolian Bioanalytics gehört. Mit 70 Vollzeitmitarbeitern bietet das Führungsteam eine umfangreiche Berufserfahrung in der US-amerikanischen und chinesischen CRO-Branche. Es ist mit den modernsten Instrumenten der Welt ausgestattet. Das Qualitätssicherungssystem von Denali wurde unter strenger Beachtung inländischer und ausländischer Gesetze und Bestimmungen bezüglich der Bioanalyse eingerichtet. Denali ist in China als Branchenführer in der Bioanalyse von Oligonukleotid-Arzneimitteln und mRNA-Impfstoffen (PK/PD und ADA), liposomalen Arzneimitteln (freie und eingekapselte Arzneimittel), hochempfindlichen Tests für Inhalationsmedikamente, Biomarker-Assays usw. bekannt.

