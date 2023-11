EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Northern Data AG sichert sich Kreditfazilität in Höhe von EUR 575 Mio. für weitere Investitionen in ihren drei Geschäftsbereichen



Northern Data AG sichert sich Kreditfazilität in Höhe von EUR 575 Mio. für weitere Investitionen in ihren drei Geschäftsbereichen Frankfurt am Main, 2. November 2023 - Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87 , die "Gesellschaft" und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Northern Data-Gruppe" oder die "Gruppe") hat heute einen Darlehensvertrag mit einem Unternehmen der Tether-Gruppe über eine Kreditfazilität in Höhe von EUR 575 Mio. abgeschlossen. Die Kreditfazilität ist unbesichert, wird zu marktüblichen Konditionen gewährt und hat eine Laufzeit bis zum 1. Januar 2030. Sie wird es der Northern Data-Gruppe ermöglichen, weitere Investitionen in ihren drei Geschäftsbereichen Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining zu tätigen. Der Schwerpunkt dieser Investitionen wird auf dem Erwerb zusätzlicher hochentwickelter Hardware liegen, die es dem Taiga Cloud-Geschäft der Northern Data-Gruppe ermöglicht, sein Angebot als Generativer KI Cloud Service Provider in Europa weiter auszubauen. Die neue Finanzierung soll auch dazu verwendet werden, das Rechenzentrums-Portfolio der Northern Data-Gruppe im Bereich Ardent Data Centers, dem Rechenzentrums-Infrastrukturgeschäft der Gruppe, zu erweitern und den bestehenden Geschäftsbetrieb der Gruppe zu optimieren. Schließlich beabsichtigt die Gesellschaft, die Finanzierung auch dafür zu verwenden, ihre Bitcoin-Mining-Aktivitäten im Mining-Geschäftsbereich der Gruppe (Peak Mining) mittels speziell entwickelter, flüssigkeitsgekühlter Mining-Technologie weiter zu skalieren.



