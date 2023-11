Der neue Name spiegelt das Ethos der Neuerfindung, Umgestaltung und Wiedergeburt des Unternehmens wider, das vor 25 Jahren eine ganze Branche ins Leben gerufen hat

Unternehmen behält die Marken Netspend und Rêv als Teil des globalen Mehrmarken-Produktportfolios

Netspend und Rêv Worldwide gaben heute bekannt, dass sie die Integration ihrer wichtigsten strategischen Vermögenswerte abgeschlossen haben und eine neue globale Muttergesellschaft für Finanzdienstleistungen, Kundenbindung und Technologielösungen namens Ouro gegründet haben. Das neue Unternehmen plant, sein Mehrmarken-Portfolio, das Prepaid-, Debit-, grenzüberschreitende Zahlungs- und Treueprodukte sowie Service-Innovationen umfasst, weltweit aggressiv auszubauen. Der neue Name und die neue Strategie folgen auf die Rückkehr der Gründer im Mai, um das Unternehmen zu führen, das sie vor fast 25 Jahren gegründet haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231101931810/de/

Roy Sosa, Co-founder, CEO and Chairman of Ouro (Photo: Business Wire)

Die neue globale Ouro-Gruppe von Fintech-Marken wird Netspend als Flaggschiff-Marke und Marktführer im Prepaid-Kartenmarkt beibehalten, um unterversorgte Kunden zu bedienen, die Zugang zur Akzeptanz von Händlern in Zahlungsnetzwerken suchen. Die von Rêv entwickelte X World Wallet des Unternehmens wird weiter im In- und Ausland expandieren, wobei der Schwerpunkt auf Lifestyle, Tourismus und grenzüberschreitendem Handel liegt.

"Mit der erfolgreichen Integration und Anpassung unserer Mitarbeiter, Plattformen und Ziele sind wir in der Lage, mehr Verbrauchern weltweit den Zugang zu innovativen Finanzlösungen zu ermöglichen, die einen außergewöhnlichen Wert, Kontrolle, Flexibilität und Sicherheit bieten", sagte Roy Sosa, Mitbegründer, Chairman und CEO von Ouro. "Die Entscheidung, uns in Ouro umzubenennen, unterstreicht den Wandel, den wir in den letzten sechs Monaten vollzogen haben. Wir bekennen uns erneut zu unserer Tradition der kunden- und partnerorientierten Innovation und erinnern uns an die unendlichen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben."

Der Name Ouro leitet sich von dem griechischen Wort "Ouroboros" ab, einem antiken Symbol, das einen geschlossenen Kreis mit einem Drachen darstellt, der seinen eigenen Schwanz verschlingt. Das Symbol, das sich im Laufe der Geschichte in verschiedenen Kulturen und Kontexten manifestiert hat, erinnert an ständige Neuerfindung, Erneuerung, die Einheit von Anfang und Ende, die zyklische Natur unserer Reisen und endlose Möglichkeiten.

Die Marke Ouro spiegelt die zyklische Natur der Reise und des Wandels wider, den das Unternehmen durchlaufen hat, seit die Gründer Roy und Bertrand Sosa mit einer im Mai abgeschlossenen Akquisition ans Ruder zurückgekehrt sind.

"Wir sind stolz auf die Rolle, die Netspend als Pionier für Prepaid-, Debit- und mobile Zahlungslösungen im Finanzsystem gespielt hat. Aber es gibt noch Milliarden weiterer Verbraucher, die von diesen wichtigen Produkten und Dienstleistungen profitieren können, und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, sie zu erreichen", sagte Bertrand Sosa, Mitbegründer, President und Chief Brand Officer von Ouro. "Ouro baut auf einer Vielzahl strategischer Aktivposten auf darunter mehrere eigene Plattformen für die Zahlungsabwicklung, ein weltweites Netzwerk von Partnern für den Kartenverkauf und die Bargeldaufladung im Einzelhandel sowie mehrere innovative internationale Marken, die heute die gesamte ökonomische Bandbreite abdecken und eine globale Präsenz haben."

Ouro wird sein bestehendes Portfolio an Verbrauchermarken nutzen, darunter einen der größten Anbieter von Prepaid-Debitkarten in den Vereinigten Staaten unter der Marke Netspend sowie die internationale Marke X World Wallet, ein Direct-to-Consumer-Programm, Walletplus in Partnerschaft mit Etihad Airways und Global Wallet in Partnerschaft mit der Itaú-Bank in Brasilien, neben anderen Verbraucher- und Unternehmensprogrammen unter Management. Mit der Marke Rêv wird Ouro sein wachsendes Angebot an maßgeschneiderten Unternehmenslösungen weiter entwickeln und ausbauen. Das Unternehmen verfügt auch über strategische Partnerschaften in der Sport- und Unterhaltungswelt, darunter erstklassige Blue Chip Assets in der NASCAR, MLB, MLS, NBA und weitere, die in Kürze bekannt gegeben werden, was die Produkt-Co-Branding-Strategien und Möglichkeiten erweitert.

Über Ouro

Ouro ist ein globales, vertikal integriertes Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Finanzlösungen für Verbraucher weltweit spezialisiert hat. Die Finanzprodukte und -dienstleistungen von Ouro umfassen Prepaid-, Debit-, grenzüberschreitende Zahlungen und Kundenbindungslösungen für Verbraucher und Unternehmenspartner. Seit der Gründung im Jahr 1999 durch die Branchenpioniere Roy und Bertrand Sosa haben die Produkte von Ouro fast eine Billion Dollar an Transaktionsvolumen verarbeitet und Millionen von Kunden weltweit bedient. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Austin, Texas, mit regionalen Niederlassungen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ouro.global.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231101931810/de/

Contacts:

Meredith DeSpain

mdespain@legendlabs.com