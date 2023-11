Im "Special Report on Sustainability 2023" werden die ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeits-Erfolge der globalen Schönheitsmarke über 60 Jahre aufgezeigt

Mary Kay Inc., eine globale Verfechterin von Unternehmensnachhaltigkeit und -verantwortung, hat ihren "Special Report on Sustainability 2023" veröffentlicht, in dem das unerschütterliche Engagement der Marke beschrieben wird, das Leben von Frauen zu bereichern und eine nachhaltige Zukunft für alle sicherzustellen. Die legendäre Schönheitsmarke Mary Kay feiert ihr 60-jähriges Jubiläum und ist stolz darauf, Teil einer globalen Koalition mit wichtigen Interessengruppen zu sein und sich an den United Nations' Sustainable Development Goals zu orientieren, um Fortschritte in den entscheidenden Bereichen der umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu erzielen.

"Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort sie ist fester Bestandteil dessen, wer wir als Marke sind", sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. "Während wir in diesem Jahr unsere Erfolge feiern, bleiben wir in unserer Mission resolut. Wir bemühen uns, bei unseren wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entscheidungen noch mehr Verantwortung zu übernehmen und sicherzustellen, dass Mary Kays Vermächtnis nicht nur darin besteht, Frauen zu stärken, sondern auch unser gemeinsames Zuhause zu schützen."

In einer Welt, die sich schnell weiterentwickelt, steht Mary Kay an der Spitze des Wandels, setzt sich für die Anliegen der Frauen ein und erkennt gleichzeitig die immense Macht, die sie bei der Gestaltung unserer Weltwirtschaft und der Förderung bedeutender Veränderungen bei den Nachhaltigkeitsbemühungen haben. Der Bericht 2023 hebt von Frauen getragene Initiativen weltweit hervor:

Nachhaltigkeit im Umweltschutz

Eine grundlegende und kostbare Ressource: Wasser

Die Macht der Frauen im Naturschutz

Frauen im Mittelpunkt der Wiederherstellung der Ozeane

Soziale Nachhaltigkeit

Das Antlitz der Wissenschaft weltweit verändern

Das volle Potenzial von Unternehmerinnen freisetzen

Pink and Powerful

Führungsinitiative der Frauenkrebsforschung

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Vielfalt und Inklusivität: Haupttreiber der Produktinnovation

Wir stärken Millionen von Unternehmerinnen weltweit

Bahnbrechende Gleichstellungsforschung in Algorithmen und künstlicher Intelligenz

Der Bericht folgt auf den Sustainability Social Impact Report 2020-2022 von Mary Kay, in dem die drei Säulen der Nachhaltigkeit abgegrenzt werden Wirtschaft, Umwelt und Soziales. Um mehr über die globale Nachhaltigkeitsstrategie von Mary Kay zu erfahren, klicken Sie hier.

