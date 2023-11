AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Fußball-WM 2034/Saudi-Arabien:

"Infantino beherrscht das größte aller Spiele mit meisterlicher Brillanz. Diskussionen über Menschenrechte stören da nicht einmal mehr. Sie spielen keine Rolle und werden bestenfalls mit einem hämischen Grinsen zur Kenntnis genommen. Regenbogenbinde? Ach, wie nett. Natürlich gibt es jetzt wieder Forderungen und Appelle. An der Entscheidung wird das nichts ändern. Keiner da, der Infantino auf Augenhöhe begegnen könnte. Er macht buchstäblich, was er will. Saudi-Arabien zahlt, Infantino liefert. Das ist ebenso einfach wie frustrierend."/zz/DP/men