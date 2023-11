ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zu Überregulierung durch die EU:

"Mit ihrer Regelungswut verhindert die EU auch das Vorankommen im entscheidenden Zukunftsbereich Digitalisierung. Die Datenschutzverordnung etwa hat dazu geführt, die Dominanz der Tech-Konzerne zu festigen, da kleine Herausforderer kaum in der Lage sind, die komplizierten Anforderungen zu erfüllen. Denselben Fehler droht die EU nun mit der immens wichtigen Gesetzgebung für Künstliche Intelligenz zu machen - kein Wunder rufen die Tech-Riesen bereits nach Regulierung. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation wäre in Sachen Regulierung weniger aber mehr."/zz/DP/men