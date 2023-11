Minneapolis - US-Präsident Joe Biden hat sich für eine "Pause" im Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas ausgesprochen. "Ich denke, wir brauchen eine Pause, eine Pause bedeutet Zeit, um die Gefangenen herauszuholen", sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Auftritt in Minnesota.



Mit "Gefangenen" seien die Geiseln der Hamas gemeint, stellte das Weiße Haus anschließend klar. Biden antwortete mit seiner Aussage auf einen Zwischenruf, der von ihm forderte, zu einem sofortigen Waffenstillstand aufzurufen. Washington hatte bislang den Begriff "Waffenruhe" vermieden, weil eine solche nur der Hamas in die Hände spielen würde. Zudem wollte das Weiße Haus bisher laut eigenen Angaben Israel nicht vorschreiben, wie es seine Militäroperationen ausführt, sondern hatte nur allgemein darauf hingewiesen, dass die humanitäre Situation der Zivilbevölkerung dort im Blick behalten werden müsse.

