FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Oktober des Dax bleibt der Trend im neuen Monat positiv: Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,6 Prozent höher auf 15 014 Punkte. Bei aktuell 15 042 Punkten wartet nun die 21-Tage-Linie als Barometer für den kurzfristigen Trend.

Die Wall Street hatte nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Zum zweiten Mal in Folge ließ die Fed ihren Leitzins unverändert - allerdings auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren. "Kommt es so wie erwartet, dass sich das Wachstum in den kommenden Monaten merklich abkühlt, ist das Zinshoch erreicht", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank. "Im kommenden Jahr dürften dann Zinssenkungen ins Visier kommen."

Auch an Asiens Börsen war der Trend am Morgen mehrheitlich positiv./ag/mis