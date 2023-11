DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NETZAGENTUR - Deutschland droht in den kommenden Monaten trotz weiter ausbleibender Gaslieferungen aus Russland wohl kein Mangel an Brennstoff. "Wir sind viel, viel besser vorbereitet als vor zwölf Monaten. Wenn wir einen normalen Winter bekommen, sollte es keine größeren Probleme geben", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Die Agentur will an diesem Donnerstag neue Szenarien vorlegen, wie sich die Gasbestände bis zum Frühjahr 2024 entwickeln werden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung kommt die Behörde nur in zwei sehr extremen von insgesamt sechs vorgenommenen Simulationen zum Ergebnis, dass ab der zweiten Februarwoche nicht genügend Gas zur Verfügung stehen könnte, um alle Heizungen und Industrieanlagen in Deutschland zu befeuern. (SZ)

BAHN - Die Länder warnen angesichts der im kommenden Jahr beginnenden Generalsanierung der Bahn vor Problemen beim Schienenersatzverkehr durch marode Straßen und Brücken. Die Verkehrsminister fordern den Bund als Initiator der Sanierung auf, die Nutzung des Straßennetzes für die Busse sicherzustellen. "Dabei ist zu berücksichtigen, dass kontinuierlich Erhaltungsmaßnahmen an Fahrbahnen durchgeführt werden und die Tragfähigkeit einiger Brücken eingeschränkt ist", heißt es in einem gemeinsamen Papier, das der Rheinischen Post vorliegt. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte, die Bahn sei aufgefordert, sich frühzeitig mit den Straßenbauverwaltungen und der Autobahn GmbH abzustimmen, "um eine koordinierte Durchführung von Bauarbeiten zu ermöglichen und möglichst störungsfreien Schienenersatzverkehr sicherzustellen". (Rheinische Post)

November 02, 2023 01:46 ET (05:46 GMT)

