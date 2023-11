EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

Pfeiffer Vacuum Technology AG meldet anhaltend starken Umsatz für die ersten neun Monate 2023



02.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Pfeiffer Vacuum Technology AG meldet anhaltend starken Umsatz für die ersten neun Monate 2023 Die ersten neun Monate 2023: Rekordumsatz von 737,8 Mio. Euro; 10,3 % höher als im Vorjahr

Betriebsergebnis (EBIT) von 86,6 Mio. Euro und EBIT-Marge von 11,7 %

Auftragseingang in Höhe von 668,8 Mio. Euro; 22,8 % unter dem Vorjahresniveau

Auftragsbestand mit 433,5 Mio. Euro 15,7 % unter dem Vorjahresniveau Asslar, 2. November 2023 Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2023 bekannt. Mit einem Umsatz von 737,8 Mio. Euro - dies entspricht einem Zuwachs von 10,3 % gegenüber dem Vorjahr - erreichte der Konzern das höchste Umsatzniveau in seiner Unternehmensgeschichte innerhalb eines 9-Monatszeitraums (9M 2022: 668,7 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel vor allem aufgrund von Kosten im Zusammenhang mit dem umfassenden Investitionsprogramm um 7,8 % auf 86,6 Mio. Euro (9M 2022: 94,0 Mio. Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 11,7 % (9M 2022: 14,1 %) und damit unserer Prognose für das gesamte Jahr. Der Auftragseingang innerhalb des Berichtszeitraums betrug 668,8 Mio. Euro (9M 2022: 866,5 Mio. Euro) und spiegelt damit den erwarteten Nachfragerückgang vor allem im Marktsegment Halbleiter wider. Der Auftragsbestand lag zum Ende der ersten neun Monate 2023 bei 433,5 Mio. Euro (9M 2022: 514,0 Mio. Euro). Der Umsatzanstieg von Pfeiffer Vacuum wurde von einem starken Ergebnis im Marktsegment Analytik, Industrie und F&E getragen. In diesem Segment verbesserte sich der Umsatz um 17,5 % auf 381,9 Mio. Euro (9M 2022: 325,1 Mio. Euro). Der Umsatz im Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg um 3,6 % auf 355,9 Mio. Euro (9M 2022: 343,6 Mio. Euro). Der Halbleitermarkt durchläuft derzeit nach mehreren Jahren mit hoher Nachfrage eine Marktanpassung. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank um 7,8 % auf 86,6 Mio. Euro (9M 2022: 94,0 Mio. Euro) und die EBIT-Marge betrug 11,7 % (9M 2022: 14,1 %). Dieser Rückgang des EBIT gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf höhere Kosten im Zusammenhang mit Investitionen in langfristiges, nachhaltiges Wachstum zurückzuführen. Dazu gehört der Ausbau der Produktionskapazitäten zur Deckung der künftigen Nachfrage und die Schaffung einer integrierten globalen IT-Umgebung. Die Book-to-Bill Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz, lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 0,91 und spiegelt damit vor allem den erwarteten Auftragsrückgang auf dem Halbleitermarkt wider. Der Auftragsbestand lag bei 433,5 Mio. Euro; dies entspricht einem Rückgang von 15,7 % im Vergleich zum Vorjahr (30. September 2022: 514,0 Mio. Euro). "Unser Umsatz blieb im bisherigen Jahresverlauf stark, auch wenn die Nachfragebedingungen immer schwieriger werden", sagt Dr. Britta Giesen, Vorstandsvorsitzende der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Wir werden weiterhin in unsere Produktionskapazitäten und -fähigkeiten sowie in unsere IT-Infrastruktur investieren, um uns für den nächsten Wachstumszyklus zu positionieren und unsere Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen." Übersicht über die wesentlichen Kennzahlen: 9M/2023 9M/2022 Veränderung Umsatz 737,8 Mio. Euro 668,7 Mio. Euro 10,3 % EBIT 86,6 Mio. Euro 94,0 Mio. Euro -7,8 % Nettoergebnis 60,7 Mio. Euro 66,6 Mio. Euro -8,9 % Ergebnis je Aktie 6,15 Euro 6,75 Euro -8,9 % Auftragseingang 668,8 Mio. Euro 866,5 Mio. Euro -22,8 % Q3/2023 Q3/2022 Veränderung Umsatz 241,1 Mio. Euro 228,1 Mio. Euro 5,7 % EBIT 30,3 Mio. Euro 33,9 Mio. Euro -10,6 % Nettoergebnis 20,8 Mio. Euro 24,0 Mio. Euro -13,3 % Ergebnis je Aktie 2,11 Euro 2,43 Euro -13,2 % Auftragseingang 216,3 Mio. Euro 286,4 Mio. Euro -24,5 % Auftragsbestand 433,5 Mio. Euro 514,0 Mio. Euro -15,7 %

Das Bruttoergebnis lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 269,6 Mio. Euro (9M 2022: 243,6 Mio. Euro). Der Anstieg von 10,7 % im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf den starken Umsatz zurückzuführen. Das Ergebnis nach Steuern ging um 8,9 % auf 60,7 Mio. Euro zurück (9M 2022: 66,6 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 6,15 Euro entspricht (9M 2022: 6,75 Euro). Die regionale Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Kundenstandorte in den betreffenden Regionen beschreibt, zeigte insbesondere in Europa ein starkes Umsatzwachstum: Hier stieg der Umsatz um 23,2 % auf 260,1 Mio. Euro (9M 2022: 211,0 Mio. Euro). Der Umsatz in Asien stieg um 5,5 % auf 272,8 Mio. Euro (9M 2022: 258,5 Mio. Euro), während der Umsatz in Nord- und Südamerika um 3,0 % auf 204,9 Mio. Euro zunahm (9M 2022: 199,0 Mio. Euro). Bilanz und Cashflow solide Die Bilanzsumme lag zum Ende des dritten Quartals 2023 bei 961,9 Mio. Euro, was einem Anstieg von 11,4 % im Vergleich zum Jahresende 2022 entspricht (31. Dezember 2022: 863,7 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf 103,8 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 67,8 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 61,1 % leicht unter dem Wert zum Jahresende 2022 und damit auf einem soliden Niveau (31. Dezember 2022: 61,5 %). Die Investitionen stiegen in den ersten neun Monaten deutlich auf 69,3 Mio. Euro; dies entspricht einem Anstieg von 32,3 % im Vergleich zur Vorjahresperiode (9M 2022: 52,4 Mio. Euro). Schwerpunkte waren hauptsächlich der Ausbau der Produktionsgebäude, Anlagen und Ausrüstung sowie der Aufbau der globalen IT-Infrastruktur. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023: Umsatzerwartung nach oben angepasst Auf Basis der Umsatzergebnisse der ersten neun Monate 2023 erwartet Pfeiffer Vacuum für das Gesamtjahr 2023 einen neuen Rekordumsatz von rund 950 Mio. Euro. Dies übertrifft die bisherigen Erwartungen, dass der Umsatz das Niveau von 2022 von rund 917 Mio. Euro erreichen wird. Die Prognose für die EBIT-Marge des Gesamtjahres 2023 liegt unverändert gegenüber dem bisherigen Ausblick bei etwa 12 %. Zusätzlich sind Investitionen in Höhe von etwa 100 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023 geplant. Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.com Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Mehr Informationen finden Sie unter www.pfeiffer-vacuum.com . Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (nicht auditiert) Drei Monate per

30. September Neun Monate per

30. September 2023 2022 2023 2022 in T€ in T€ in T€ in T€ Umsatzerlöse 241.111 228.076 737.822 668.689 Umsatzkosten -156.133 -142.526 -468.175 -425.045 Bruttoergebnis 84.978 85.550 269.647 243.644 Vertriebs- und Marketingkosten -23.178 -23.226 -72.796 -68.447 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -23.902 -19.661 -80.173 -56.891 Forschungs- und Entwicklungskosten -9.029 -8.958 -28.649 -26.801 Sonstige betriebliche Erträge 5.936 4.837 13.201 12.593 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.510 -4.657 -14.608 -10.144 Betriebsergebnis 30.295 33.885 86.622 93.954 Finanzaufwendungen -2.051 -182 -3.984 -415 Finanzerträge 407 95 816 238 Ergebnis vor Steuern 28.651 33.798 83.454 93.777 Steuern vom Einkommen und Ertrag -7.821 -9.780 -22.782 -27.174 Ergebnis nach Steuern 20.830 24.018 60.672 66.603 Ergebnis je Aktie (in €): Unverwässert 2,11 2,43 6,15 6,75 Verwässert 2,11 2,43 6,15 6,75 Konzernbilanz (nicht auditiert) 30.09.2023 31.12.2022 in T€ in T€ AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 112.532 106.467 Sachanlagen 270.421 226.664 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 310 328 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.951 4.985 Sonstige Vermögenswerte 689 640 Latente Steueransprüche 24.182 23.806 Langfristige Vermögenswerte 412.085 362.890 Vorräte 237.930 248.993 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 164.426 153.154 Vertragsvermögenswerte 4.899 3.506 Ertragsteuerforderungen 8.690 3.641 Geleistete Anzahlungen 13.838 10.356 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 178 257 Sonstige Forderungen 15.980 13.095 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 103.826 67.840 Kurzfristige Vermögenswerte 549.767 500.842 Summe der Aktiva 961.852 863.732 PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 475.686 416.099 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -9.773 -6.251 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer Vacuum Technology AG 587.419 531.354 Finanzielle Verbindlichkeiten 126.812 7.858 Pensionsrückstellungen 37.778 36.709 Latente Steuerschulden 4.555 4.064 Vertragsverbindlichkeiten 1.705 1.497 Langfristige Schulden 170.850 50.128 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64.429 86.158 Vertragsverbindlichkeiten 31.400 28.508 Sonstige Verbindlichkeiten 31.859 33.112 Rückstellungen 59.021 50.748 Ertragsteuerschulden 11.965 15.549 Finanzielle Verbindlichkeiten 4.909 68.175 Kurzfristige Schulden 203.583 282.250 Summe der Passiva 961.852 863.732 Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert) Neun Monate per 30. September 2023 2022 in T€ in T€ Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis nach Steuern 60.672 66.603 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte 25.490 22.417 Sonstige nicht-zahlungswirksame Veränderungen 16.327 4.891 Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte -6.363 -75.860 Forderungen und sonstige Aktiva -25.379 -21.065 Rückstellungen, einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden 5.493 3.487 Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen -18.301 28.826 Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 57.939 29.299 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen

und immaterielle Vermögenswerte -69.344 -52.392 Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen 1.168 214 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -68.176 -52.178 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 151.529 40.000 Dividendenzahlung -1.085 -40.260 Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -5.098 -4.026 Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten -100.124 - Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit 45.222 -4.286 Wechselkursbedingte Veränderung der

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.001 -821 Veränderung des Bestandes an

Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 35.986 -27.986 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 67.840 99.371 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

am Ende der Periode 103.826 71.385





