Bike24 Holding AG: Maßnahmen im dritten Quartal 2023 greifen und zeigen erste positive Entwicklungen Konzernumsatz geht im dritten Quartal um -16 Prozent auf EUR 61,1 Mio. aufgrund von anhaltend schlechter Konsumstimmung im Kernmarkt DACH zurück

Lokalisierte Märkte und Komplettrad-Segment wachsen mit +9 bzw. +26 Prozent im dritten Quartal weiterhin stark und weit über Marktdurchschnitt

EBITDA-Marge (bereinigt) mit 3,9 Prozent wiederholt verbessert ggü. dem ersten und zweiten Quartal sowie dem Vorjahresquartal

Vorräte konnten auf EUR 84,8 Mio. reduziert und Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf EUR 16,9 Mio. gesteigert werden (ggü. Q2 2023)

Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 von bisher -10 bis -5 Prozent auf -16 bis -11 Prozent angepasst, Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bleibt bestehen Dresden, 2. November 2023. Im dritten Quartal 2023 verzeichnete die Bike24 Holding AG (BIKE24) aufgrund von weiterhin schlechter Konsumstimmung im Kernmarkt DACH und anhaltender Überkapazitäten einen Umsatzrückgang von -16 Prozent. Im Komplettradsegment konnte der Umsatz wegen des erweiterten Markenportfolios um +26 Prozent gesteigert werden. Anpassungen in der Preisstrategie führten zu einer Bruttomarge von 27,1 Prozent, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (24,8 Prozent). Trotz der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen bleibt BIKE24 zuversichtlich in Bezug auf die langfristigen Megatrends im Outdoor- und Fahrradmarkt. Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24, betont: "Auch wenn sich die Marktbedingungen aktuell schwierig gestalten, sind wir fest davon überzeugt, dass die Megatrends rund ums Radfahren nur vorrübergehend unterbrochen sind. Das starke Wachstum im Komplettradsegment bestärkt uns in der Aussage, dass sich Menschen in ganz Europa weiterhin emissionsarm fortbewegen möchten." Weiterhin starkes Wachstum bei Kompletträdern BIKE24 verzeichnet für das dritte Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von -16 Prozent auf EUR 61,1 Mio. (Q3 2022: EUR 72,6 Mio., 9M 2023: -11 Prozent auf EUR 179,3 Mio.), was vollständig auf gesunkene Umsätze (-23%) im Zubehörgeschäft (Teile, Accessoires und Kleidung = PAC) zurückzuführen ist. Dieses Segment ist sehr konsumgetrieben und überproportional von der aktuellen Marktlage betroffen. Insgesamt EUR 11,5 Mio. (Q3 2022: EUR 10,5 Mio.) entfielen auf die lokalisierten Märkte und entsprechen einem Wachstum von +9 Prozent, was hauptsächlich auf die überdurchschnittliche Entwicklung in den Benelux-Märkten zurückzuführen ist. Die sechs lokalisierten Länder machen somit 19 Prozent des Konzernumsatzes aus (Q3 2022: 15 Prozent). Umsätze im Komplettradsegment stiegen wegen des erweiterten Markenportfolios um +26 Prozent auf EUR 12,6 Mio. und machen mittlerweile 21 Prozent des Konzernumsatzes aus (Q3 2022: 14 Prozent). Deutliche Steigerung der Bruttomarge aufgrund neuer Preisstrategie Die Bruttomarge stieg aufgrund von Anpassungen in der Preisstrategie im dritten Quartal um 2,3 Prozentpunkte auf 27,1 Prozent (9M: 24,9 Prozent nach 27,5 Prozent im Vorjahreszeitraum). Bereinigt um außerordentliche Aufwendungen in Höhe von EUR 573 Tsd. (9M: EUR 2,8 Mio.), die vor allem Aufwendungen für das Aktienoptionsprogramm und die geplante SAP-Implementierung betreffen, betrug das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) EUR 2,4 Mio. wie auch im Vorjahresquartal (9M: EUR 0,4 Mio. nach EUR 11,5 Mio. im Vorjahreszeitraum). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,9 Prozent für das dritte Quartal (Q3 2022: 3,3 Prozent). Durch die proaktive Neuaufstellung der Beschaffungspolitik konnten die Vorräte auf EUR 84,8 Mio. reduziert werden (Juni 2023: EUR 90,5 Mio., September 2022: EUR 96,1 Mio.) und liegen damit im Plan zum Ende des Jahres ein komfortables Niveau zu erreichen. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wurden aufgrund von disziplinierter Kostenkontrolle und Abverkauf der Vorräte im dritten Quartal auf EUR 16,9 Mio. gesteigert (Juni 2023: EUR 13,3 Mio.). Timm Armbrust, CFO von BIKE24 kommentiert: "Wir sind zufrieden mit den im dritten Quartal erwirtschafteten Ergebnissen und stolz darauf, in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld wichtige Posten wie Vorräte und Liquidität auf ein gesundes Niveau zu bringen. Auch wenn der Umsatz hinter unseren ursprünglichen Erwartungen zurückblieb, führten gezieltere Rabattaktionen zu einem Bestandsabbau und eine ausführliche Profitabilitätsanalyse zu deutlich besseren Margen." Umsatzprognose angepasst um aktuelles Marktumfeld zu reflektieren Da sich die erwartete Entspannung des Marktes voraussichtlich weiter verzögert, hat das Management von BIKE24 die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Anstelle eines Umsatzrückgangs von -10 bis -5 Prozent wird nun von einer Entwicklung von -16 bis -11 Prozent ausgegangen. Trotz der angepassten Umsatzerwartungen werden die Initiativen zur Steigerung der Profitabilität weiter vorangetrieben, sodass an der Prognose von -1 bis 1 Prozent für die bereinigte EBITDA-Marge festhalten wird. Die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen findet heute um 12 Uhr statt und kann unter folgendem Link verfolgt werden: https://montegaconnect.de/event/jxqeuyoz0rn5js9pah68sdtx4pdbjfoi



Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€ Q3 2023 Q3 2022 Delta 9M 2023 9M 2022 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 41.134 48.530 -15% 117.262 133.989 -12% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 11.539 10.538 9% 34.603 26.558 30% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 6.090 8.612 -29% 19.465 26.221 -26% Rest der Welt 2.355 4.937 -52% 7.952 14.613 -46% Umsatzerlöse 61.118 72.616 -16% 179.282 201.380 -11% Sonstige Erträge 36 26 39% 111 176 -37% Gesamterträge 61.154 72.642 -16% 179.393 201.555 -11% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe - 44.554 - 54.633 -18% - 134.600 - 145.948 -8% Bruttoergebnis 16.600 18.009 -8% 44.793 55.607 -19% Bruttomarge 27,1% 24,8% 2,3pp 24,9% 27,5% -2,6pp Perfomance Marketingkosten - 861 - 852 1% - 2.487 - 2.614 -5% Vertriebskosten1 - 5.406 - 6.468 -16% - 16.750 - 17.061 -2% Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer - 6.248 - 6.811 -8% - 19.628 - 19.994 -2% Sonstige Aufwendungen - 2.254 - 2.377 -5% - 8.363 - 6.709 25% EBITDA 1.831 1.501 22% - 2.435 9.228 -126% EBITDA Marge 3,0% 2,1% 0,9pp -1,4% 4,6% -5,9pp Bereinigungen 573 885 -35% 2.837 2.275 25% Bereinigtes EBITDA 2.404 2.386 1% 403 11.504 -96% Bereinigte EBITDA Marge 3,9% 3,3% 0,6pp 0,2% 5,7% -5,5pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) - 1.460 - 1.347 8% - 4.323 - 3.817 13% Bereinigtes EBIT 943 1.039 -9% - 3.920 7.686 n/a Bereinigte EBIT Marge 1,5% 1,4% 0,1pp -2,2% 3,8% -6,0pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert-ähnliche Posten - 2.484 - 2.489 0% - 7.453 - 7.453 0% Bereinigungen - 573 - 885 -35% - 2.837 - 2.275 25% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) - 2.114 - 2.335 -9% - 14.211 - 2.042 596% EBIT Marge -3,5% -3,2% -0,2pp -7,9% -1,0% -6,9pp Finanzaufwendungen, netto - 1.090 - 415 163% - 5.174 - 1.146 351% Ergebnis vor Steuern - 3.204 - 2.749 n/a - 19.386 - 3.188 n/a Ertrag/ (Aufwand) aus Ertragsteuern 1.008 649 55% 4.375 684 540% Periodenergebnis - 2.196 - 2.100 n/a - 15.011 - 2.505 n/a Rundungsdifferenzen können auftreten. 1Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 950.893 914.125 4% 950.893 914.125 4% Anzahl Bestellungen 432.650 527.777 -18% 1.296.379 1.418.483 -9% Durchschnittlicher Warenkorb 136 138 -1% 137 142 -4% Bestellungen wiederkehrender Kunden 69,7% 68,4% 1,3pp 70,0% 71,3% -1,3pp Rücksendequote 17,3% 17,6% -0,2pp 17,0% 17,5% -0,5pp



Über BIKE24 BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Europa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.



