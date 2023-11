Emittent / Herausgeber: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bankhaus Bauer AG stellt personelle Weichen für nächste Expansionsschritte



02.11.2023

Bankhaus Bauer AG stellt personelle Weichen für nächste Expansionsschritte Neuaufstellung des Vorstands André Weber, bisheriger Generalbevollmächtigter, wird zum 1. November 2023 neues Vorstandsmitglied Dr. Stefan Heddergott verlässt das Gremium, bleibt der Bank aber in beratender Funktion erhalten

Große Wachstumschancen dank fokussierter Strategie auf Private Banking und Asset Management sowie Health Care Banking

Hohe Kernkapitalquote von rund 17 % sichert zukünftiges Wachstum Essen, 2. November 2023 - Die Bankhaus Bauer AG hat sich in den letzten Jahren erfolgreich auf die Wachstumsfelder Private Banking und Asset Management sowie im Health Care Banking fokussiert. Trotz des Kostenanstiegs aufgrund des starken Personalaufbaus hat das 1931 gegründete Traditionshaus in den letzten Geschäftsjahren immer Gewinne ausgewiesen. Gleichzeitig hat das Finanzinstitut seine Prozesse digitalisiert und sich mit einer Kernkapitalquote von rund 17 % eine hervorragende finanzielle Grundlage für das geplante zukünftige Wachstum erarbeitet. Nun setzt das Bankhaus die strategische Weiterentwicklung mittels einer Neuaufstellung des Bankvorstands fort. Ab dem 1. November 2023 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft André Weber, der seit 2017 den Bereich Private Banking leitet, als neues Vorstandsmitglied bestellt. Seine Zuständigkeitsgebiete umfassen die Bereiche Private Banking und Asset Management, das Health Care Banking sowie Nachhaltigkeit, Marketing und Kommunikation. Er ergänzt damit das bestehende Vorstandsteam um Stefan Brugger, der für die Themen Risikomanagement, Kreditwesen, Marktfolge und Personal zuständig ist, und Dr. Martin Deckert, der die Bereiche Finanzen, Bankbetrieb und Digitalisierung / Projekt Management verantwortet. Seit 2021 hat Dr. Stefan Heddergott die beschriebene erfolgreiche Neupositionierung des Bankhaus Bauer als Vorstandssprecher mitverantwortet. Nachdem unter seiner Führung erfolgreich die Weichen für die nun anstehenden nächsten Wachstumsschritte gestellt wurden, wechselt Dr. Heddergott aus dem Vorstandsgremium in eine Beratertätigkeit für das Bankhaus. "Wir freuen uns, dass André Weber das Vorstandsteam der Bankhaus Bauer AG verstärkt. Damit tragen wir dem starken Wachstum im Private Banking und Asset Management Rechnung und haben mit ihm auch die geeignete Führungskraft etabliert, die den geplanten Wachstumsschub im Bereich Health Care Banking vorantreiben wird. Gleichzeitig möchte ich mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats sehr herzlich für die ausgezeichnete Arbeit von Dr. Stefan Heddergott bedanken. Unter seiner Führung hat sich das Finanzinstitut erfolgreich weiterentwickelt und fokussiert und eine hervorragende finanzielle Grundlage für das zukünftige Wachstum geschaffen. Ich freue mich, dass er uns beratend weiter unterstützen wird", kommentiert Guido M. Mundt, der Aufsichtsratsvorsitzende des Bankhaus Bauer. Starkes Wachstum dank großer Expertise in allen Anlageklassen im Private Banking Die Bankhaus Bauer AG blickt auf ein starkes Wachstum seiner Private-Banking-Aktivitäten an den Standorten Essen und Stuttgart zurück. Für die Zukunft hat sich das Finanzinstitut eine deutliche Expansion vorgenommen und will die Assets under Management inklusive der liquiden Kundenanlagen im Jahr 2024 über die Schwelle von 1 Mrd. € ausbauen. Grundlage für diesen Aufschwung ist die große Expertise bei der Begleitung von vermögenden Privatanlegern, institutionellen Investoren, Unternehmern sowie Family Offices in allen Anlageklassen. Der Erfolg des Hauses basiert auf individuellen, auf den Kunden maßgeschneiderte Anlagestrategien und einer guten Performance der Vermögensverwaltung, die bereits vom unabhängigen Analyse-Institut firstfive prämiert wurde. Dabei kann das Bankhaus auch das externe Beratungs-Know-How namhafter Kooperationspartner wie HQ Capital, b.value, COI Partners oder Acton bei alternativen Anlageformen anbieten. Dieses Angebot umfasst Möglichkeiten für Direktbeteiligungen, Private Equity-, Start-up-, aber auch Venture-Capital-Investments. Das besondere Konzept der Kundenbetreuung wird abgerundet durch die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Druyen, einem der renommiertesten Vermögensforschenden in Europa. Er unterstützt die Beratungsteams des Hauses als First Advisor mit seiner anerkannten Expertise in der Vermögenspsychologie und Vermögenskulturforschung exklusiv. "Unser Bankhaus beschreitet erfolgreich neue Wege im Private Banking, indem wir unseren Kunden auch Investitionschancen bei Start-ups, Private Equity, Direktbeteiligungen oder im Venture-Capital-Bereich anbieten. Zudem haben wir uns im Bereich Health Care Banking personell verstärkt, um uns in enger Kooperation mit der auf das Gesundheitswesen spezialisierten opta data Gruppe zusätzliche Wachstumschancen zu erschließen", ergänzt André Weber, neues Vorstandsmitglied des Bankhaus Bauer. Health Care Banking bietet Wachstumschancen mit dem Netzwerk von opta data In den letzten Jahren hat das Bankhaus seine Expertise im Bereich Health Care Banking bereits sehr deutlich ausgebaut und sich renommierte Branchen- und Anlageexperten ins Haus geholt. Auf dieser Grundlage und in enger Kooperation mit der auf das Gesundheitswesen spezialisierten opta data Gruppe sollen zukünftig deutliche Wachstumspotenziale erschlossen werden. Die familiengeführte opta data Gruppe entwickelt seit mehr als 50 Jahren passgenaue Services und digitale Lösungen für den betrieblichen Alltag in verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens - mit dem Ziel, die mehr als 60.000 Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen. Rund 3.000 engagierte Mitarbeitende bieten darüber hinaus bankenunabhängige Finanzierungen, digitale Kommunikationsprodukte oder gezieltes Telefonmarketing. Als Digitalisierungs-Experte gestaltet die opta data Gruppe die Digitalisierung des Gesundheitswesens aktiv mit, unter anderem bei der Einführung der Telematikinfrastruktur (weitere Informationen finden Sie unter: www.optadata-gruppe.de ).

Informationen zur Bankhaus Bauer AG: Das Privatbankhaus mit Standorten in Essen und Stuttgart legt seinen Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Firmenkunden mit einem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Asset Management, Health Care, Leasing und Factoring. Als Universalbank betreibt die Bankhaus Bauer AG jedoch grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe.



