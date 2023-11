Kühlt sich das Wachstum in den kommenden Monaten wie erwartet merklich ab, ist das Zinshoch erreicht. Im kommenden Jahr dürften dann eher Zinssenkungen ins Visier rücken.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Das Zielband für die Fed Funds Target Rate liegt unverändert zwischen 5.25 % und 5.5 %. Die US-Notenbank, die Fed, hat an ihrer November-Sitzung keinen Bedarf für eine weitere Zinserhöhung. Die Finanzmärke haben zuletzt ihren Teil zu einer restriktiveren Geldpolitik beigetragen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatstitel stieg in der Spitze auf knapp über 5 %

