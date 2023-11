DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins auf einem 22-Jahreshoch gelassen, hielt sich aber die Möglichkeit offen, ihn später anzuheben, um die Inflation zu bremsen. Der Schlüsselzins blieb damit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Der Zinsbeschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig. Das konstante Zinsniveau war von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet worden. Die Notenbanker bezeichneten die jüngste Wirtschaftstätigkeit als stark und wiesen in ihrem Statement darauf hin, dass ein Anstieg der langfristigen Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit belasten könnte. Fed-Chef Jerome Powell hielt sich in seiner Pressekonferenz die Option für eine weitere Zinserhöhung offen. "Wir sind noch nicht zuversichtlich, dass wir den Grad der geldpolitischen Straffung für eine Rückkehr zum Inflationsziel von 2 Prozent erreicht haben", sagte Powell. "Die Fed ist fest entschlossen, das Inflationsziel zu erreichen." Die Fed agiere jedoch vorsichtig; Entscheidungen würden auf der Basis von Daten und Ausblick sowie von Sitzung zu Sitzung getroffen. Zinssenkungen stünden hingegen nicht zur Debatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

14:00 Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

21:30 Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:30 Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 Apple Inc, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Prognose: 214.000 Zuvor: 210.000 13:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q Annualisiert +4,3% gg Vq 2. Quartal: +3,5% gg Vq Lohnstückkosten +0,7% gg Vq 2. Quartal: +2,2% gg Vq 15:00 Auftragseingang Industrie September Prognose: +2,5% gg Vm Zuvor: +1,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.263,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.791,75 +0,3% Nikkei-225 31.949,89 +1,1% Hang-Seng-Index 17.222,97 +0,7% Kospi 2.343,51 +1,8% Shanghai-Composite 3.014,48 -0,3% S&P/ASX 200 6.899,70 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag nach oben. Nur an den festlandchinesischen Börsen dämpfen Sorgen um die heimische Wirtschaft die Kauflaune. Ansonsten erhalten die Märkte Rückenwind von der Wall Street. Dort hatten die Aktienkurse am Mittwoch zugelegt, nachdem die US-Notenbank wie weithin erwartet ihren Leitzins unverändert gelassen hatte und die Anleiherenditen kräftig gesunken waren. Davon profitieren auch in Asien die zinsempfindlichen Technologiewerte. In Hongkong steigen Xiaomi um 6,5 Prozent und Lenovo um 4 Prozent. Renesas gewinnen in Tokio 5,2 Prozent. Advantest erholen sich um fast 10 Prozent. Die Titel hatten am Mittwoch kräftig nachgegeben, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognosen gesenkt hatte. Zahlen und Ausblick von Subaru (-1%) werden derweil negativ aufgenommen. Mitsubishi Corp fallen um 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch um 35 Prozent im ersten Geschäftshalbjahr vermeldet hat. Die Börse in Seoul zeigt sich unbeeindruckt davon, dass die südkoreanischen Verbraucherpreise im Oktober stärker gestiegen sind als erwartet. Hyundai Motor (+1,4%) profitieren von soliden Absatzzahlen für Oktober. Hoffnung auf eine wieder anziehende Chipnachfrage stützt Samsung Electronics (+1,8%) und SK Hynix (+3,9%). In Sydney setzten Anleger vor dem Zinsentscheid der australischen Notenbank in der kommenden Woche darauf, dass deren Zinserhöhungszyklus beendet sei, sagten Händler. Auch der Fed-Entscheid vom Vorabend habe zur guten Stimmung beigetragen. Die schwergewichteten Aktien der australischen Banken NAB, Commonwealth, ANZ und Westpac gewannen zwischen 1,5 und 2,1 Prozent. Aktien von Vermögensverwaltern legten im Schnitt um 2,4 Prozent zu und der Technologiesektor um 3,2 Prozent. Niedrigere Ölpreise drückten den Energiesektor um 2 Prozent. Origin Energy fielen um 6,6 Prozent, nachdem der größte Aktionär des Unternehmens angekündigt hatte, gegen die nachgebesserte Übernahmeofferte eines Konsortiums unter der Führung von Brookfield zu stimmen.

US-NACHBÖRSE

Aktien von Paypal haben am Mittwoch im nachbörslichen Handel um 3,9 Prozent zugelegt, nachdem der Zahlungsabwickler überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt hatte. Mit einem Plus von 3,8 Prozent reagierte die Qualcomm-Aktie auf die Zahlen des Chipherstellers für das vierte Geschäftsquartal. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Erwartungen. Mit der Aktie von Etsy ging es dagegen 5,2 Prozent abwärts. Der Internet-Marktplatz für Selbstgebasteltes hatte bei der Vorlage seiner Drittquartalszahlen vor einem schwachen Weihnachtsgeschäft gewarnt. Solaredge stürzten um 19 Prozent ab. Das Solarenergie-Unternehmen war im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht, weil weniger Solaranlagen installiert wurden und deshalb der Umsatz deutlich zurückging. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen einen Umsatz in Aussicht, der voraussichtlich nicht einmal bei der Hälfte der bisherigen Konsensschätzung liegen wird. Optimistischer zeigte sich das Kosmetikunternehmen E.L.F. Beauty, das überdies starke Quartalszahlen vorlegte. Die Aktie machte einen Satz von 10,8 Prozent nach oben. Auch Fastly, ein Anbieter von Cloud-Computing-Dienstleistungen, überzeugte mit den Zahlen zum dritten Quartal. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 13,7 Prozent. Positiv wurden auch die Zahlen des Snackherstellers Mondelez aufgenommen. Die Aktie rückte um 2,5 Prozent vor.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.274,58 +0,7% 221,71 +0,4% S&P-500 4.237,86 +1,1% 44,06 +10,4% Nasdaq-Comp. 13.061,47 +1,6% 210,23 +24,8% Nasdaq-100 14.664,91 +1,8% 255,12 +34,1% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mio 1,10 Mrd Gewinner 1.943 2.069 Verlierer 954 834 Unverändert 80 73

Etwas fester - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank bot keine Überraschungen. Die Fed hat erwartungsgemäß ihren Leitzins auf einem 22-Jahreshoch gelassen, hielt sich aber die Möglichkeit offen, ihn später anzuheben, um die Inflation zu bremsen. Gestützt wurde der Aktienmarkt vom deutlichen Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt. Die Konjunkturdaten zeigten ein uneinheitliches Bild. So hat sich der ISM-Index für die US-Industrie im Oktober abgeschwächt, während Ökonomen mit einem Anstieg gerechnet hatten. Dagegen ist die Aktivität in der US-Industrie im Oktober gestiegen. Kraft Heinz (+2,4%) hat im dritten Quartal zwar weniger verdient, aber dank Preiserhöhungen die Gewinnerwartungen übertroffen. Für den Jahresgewinn wird der US-Konzern optimistischer. Der -Chemiekonzern Dupont de Nemours hat im dritten Quartal weniger umgesetzt als erwartet und auch mit seiner Umsatzprognose enttäuscht - der Kurs verlor 8,2 Prozent. Advanced Micro Devices (+9,7%) hat überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 -12,9 5,10 54,7 5 Jahre 4,68 -17,0 4,85 68,2 7 Jahre 4,75 -18,2 4,94 78,3 10 Jahre 4,76 -16,8 4,93 88,4 30 Jahre 4,95 -14,5 5,10 98,0

Am Anleihemarkt bauten die Renditen ihre Abgaben nach dem Fed-Entscheid noch etwas aus. Aber schon vorher hatten diese einen starken Rückgang verzeichnet. Befeuert wurden die Notierungen von schwachen Arbeitsmarktdaten. So ist die Beschäftigung in der Privatwirtschaft im Oktober etwas weniger stark als erwartet gestiegen, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Besonders stark gaben die Renditen der Langläufer nach, nachdem das US-Schatzamt Einzelheiten zur Quartalsrefundierung veröffentlicht hatte. Das Schatzamt will den Umfang bei der Platzierung von Langläufern weniger deutlich anheben als zunächst gedacht. "Daher kauften Anleger nun am Sekundärmarkt zu, weil das Angebot am Primärmarkt knapper ausfällt", hieß es im Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0599 +0,2% 1,0578 1,0573 -1,0% EUR/JPY 159,42 +0,1% 159,34 159,95 +13,6% EUR/GBP 0,8704 +0,1% 0,8694 0,8701 -1,7% GBP/USD 1,2177 +0,1% 1,2167 1,2152 +0,7% USD/JPY 150,43 -0,1% 150,65 151,28 +14,7% USD/KRW 1.343,15 -0,3% 1.347,25 1.356,86 +6,4% USD/CNY 7,1750 -0,1% 7,1795 7,1814 +4,0% USD/CNH 7,3324 +0,0% 7,3321 7,3378 +5,8% USD/HKD 7,8227 -0,0% 7,8233 7,8235 +0,2% AUD/USD 0,6421 +0,2% 0,6408 0,6341 -5,8% NZD/USD 0,5877 +0,2% 0,5864 0,5818 -7,5% Bitcoin BTC/USD 35.207,12 -0,2% 35.278,19 34.448,48 +112,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab mit der Zinsentscheidung der Fed und den Powell-Aussagen seine Gewinne wieder ab und zeigte sich wenig verändert. Zuvor hatte der Dollar-Index noch 0,3 Prozent im Plus gelegen. Die nachgebenden Renditen am Anleihemarkt hatten den Greenback bereits zuvor von seinem Tageshoch zurückkommen lassen. Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag könnte helfen, die weiteren Erwartungen an die Fed zu justieren, sagte Edward Moya von Oanda.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,21 80,44 +1,0% +0,77 +5,0% Brent/ICE 85,39 84,63 +0,9% +0,76 +4,6%

Die Ölpreise schlossen kaum verändert. Sie bleiben wichtiger Stimmungsindikator, da eine weitere Eskalation im Nahen Osten die Preise vermutlich nach oben treiben dürfte. Mit der Krise im Nahen Osten sei bereits eine Risikoprämie von vermutlich 3 bis 5 Dollar je Barrel in die Ölnotierungen eingepreist, hieß es. Der leichte Anstieg der wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA setzte keinen Impuls. Dieser lag weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.985,10 1.984,00 +0,1% +1,11 +8,8% Silber (Spot) 22,97 22,99 -0,1% -0,03 -4,2% Platin (Spot) 928,85 928,38 +0,1% +0,48 -13,0% Kupfer-Future 3,66 3,65 +0,2% +0,01 -4,0%

Der Goldpreis gab leicht nach. Die Feinunze reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 1.978 Dollar. Die Reaktion auf die US-Zinsentscheidung und die Powell-Aussagen fiel moderat aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTURPROGRAMM JAPAN

Japan hat ein großes Konjunkturpaket angekündigt, um die Regierung zu retten, deren Umfragewerte zuletzt ein Rekordtief erreicht hatten. Das Paket hat nach Angaben der Regierung einen Wert von mehr als 17 Billionen Yen (rund 105 Milliarden Euro), erklärte Ministerpräsident Fumio Kishida. Der Teufelskreis aus niedrigen Preisen, niedrigen Löhnen und geringem Wachstum könne durchbrochen werden, hieß es weiter. Auch solle das Einkommen der Menschen - etwa durch Steuersenkungen und Hilfen für einkommensschwache Haushalte - gestützt werden. Seit Russland letztes Jahr in die Ukraine einmarschiert ist, leidet auch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt an gestiegenen Energiekosten - was die Regierung massiv unter Druck gesetzt hat.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr, während Volkswirte den Anstieg im Konsens auf 3,6 Prozent geschätzt hatten. Im Vergleich zum Vormonat wurde ein Anstieg um 0,3 Prozent verzeichnet, die Konsensschätzung hatte hier auf 0,1 Prozent gelautet. In der Kernrate steigen die Preise auf Jahressicht um 3,2 Prozent und zum Vormonat um 0,3 Prozent.

ZINSENTSCHEID BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um einen halben Prozentpunkt gesenkt und angekündigt, in den kommenden Sitzungen weitere Senkungen in dieser Größenordnung vorzunehmen. Der geldpolitische Ausschuss der Bank, Copom, senkte am Mittwoch den Leitzins Selic auf 12,25 Prozent. Es war die dritte Sitzung in Folge mit einer Zinssenkung, so dass der Selic auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2022 liegt.

MONDELEZ

steigerte im dritten Quartal den Umsatz auf 9 Milliarden US-Dollar, das war ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 984 Millionen von 532 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 82 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens nur mit 78 Cent gerechnet. Für 2023 sieht das Unternehmen jetzt ein organisches Nettoumsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent und einen Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie auf Basis konstanter Wechselkurse von rund 16 Prozent. Zuvor hatte der Konzern bei beiden Kennziffern ein Wachstum von "über 12 Prozent" in Aussicht gestellt.

PAYPAL

hat im dritten Quartal beim Umsatz die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Dieser stieg von 6,85 Milliarden Dollar auf 7,42 Milliarden Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen lediglich 7,38 Milliarden Dollar zugetraut. Der Nettogewinn fiel dagegen auf 1,02 Milliarden Dollar, nach 1,33 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,30 Dollar. Analysten hatten im Konsens nur 1,23 Dollar prognostiziert. Paypal selbst hatte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,22 bis 1,24 Dollar und einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

QUALCOMM

erzielte im vierten Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,02 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,63 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,91 Dollar pro Anteilsschein und einem Umsatz von 8,51 Milliarden Dollar gerechnet. Qualcomm selbst hatte einen Umsatz von 8,1 bis 8,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 1,80 bis 2,00 Dollar in Aussicht gestellt. Im laufenden ersten Quartal rechnet Qualcomm mit einem Umsatz von 9,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie soll bereinigt bei 2,35 Dollar liegen. Die Analysten gehen von 2,22 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 9,19 Milliarden Dollar aus.

WALT DISNEY

übernimmt den Streamingdienst Hulu vollständig und zahlt Comcast für dessen restliches Drittel mindestens 8,61 Milliarden US-Dollar. Comcast hat eine Verkaufsoption für seine Hulu-Minderheitsbeteiligung ausübt. Disney erklärte, die Summe spiegele die Untergrenze dessen wider, was Comcast geschuldet wird. Beide Parteien treten nun in Verhandlungen über den vollen Wert von Hulu ein.

ZURICH INSURANCE

erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Unfallversicherungsgeschäft der Kotak Mahindra Bank und geht eine strategische Allianz mit der indischen Bank ein. Im Rahmen der Transaktion erwirbt der Schweizer Versicherer für rund 40,51 Milliarden indische Rupien (460 Millionen Euro) etwa 51 Prozent an Kotak Mahindra General Insurance. Innerhalb von drei Jahren sei geplant, weitere 19 Prozent zu erwerben.

